Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков став настільки впливовим, що загрожує Офісу президента. За його словами, голові МВС уже шукають заміну.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу “Є питання”.

“Зеленський опирався на Авакова, але зараз він для Офісу становить певну загрозу, оскільки він занадто сильний для них, і він є єдиним, хто фактично незалежний від Офісу в Уряді. Чому вони не зробили цього [не звільнили Авакова] досі? Тому що немає голосів у парламенті. Як тільки буде впевненість, що ці голоси будуть, я думаю, що кар’єра міністра закінчиться. Наскільки я знаю, уже іде дискусія про ім’я нового міністра внутрішніх справ, про те, хто може його замінити”, – сказав Рябошапка.

Також він підтвердив, що вже звучать конкретні імена у якості кандидатур на цю посаду.

Крім того, ексгенпрокурор розповів, що президент та представники його команди можуть понести кримінальну відповідальність за низку ухвалених ними рішень.

На думку Рябошапки однією з ключових проблем Володимира Зеленського як президента є голова його офісу Андрій Єрмак.

“Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон”, – сказав ексгенпрокурор.

За його словами, саме Єрмак через юриста Джуліані вів переговори з командою Дональда Трампа, він намагався переконати Зеленського, щоб Україна підтримала Трампа в боротьбі з Джо Байденом.