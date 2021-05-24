Про це він сказав в інтерв’ю каналу “Є питання”.
“Зеленський опирався на Авакова, але зараз він для Офісу становить певну загрозу, оскільки він занадто сильний для них, і він є єдиним, хто фактично незалежний від Офісу в Уряді. Чому вони не зробили цього [не звільнили Авакова] досі? Тому що немає голосів у парламенті. Як тільки буде впевненість, що ці голоси будуть, я думаю, що кар’єра міністра закінчиться. Наскільки я знаю, уже іде дискусія про ім’я нового міністра внутрішніх справ, про те, хто може його замінити”, – сказав Рябошапка.
Також він підтвердив, що вже звучать конкретні імена у якості кандидатур на цю посаду.
Крім того, ексгенпрокурор розповів, що президент та представники його команди можуть понести кримінальну відповідальність за низку ухвалених ними рішень.
На думку Рябошапки однією з ключових проблем Володимира Зеленського як президента є голова його офісу Андрій Єрмак.
“Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон”, – сказав ексгенпрокурор.
За його словами, саме Єрмак через юриста Джуліані вів переговори з командою Дональда Трампа, він намагався переконати Зеленського, щоб Україна підтримала Трампа в боротьбі з Джо Байденом.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні.