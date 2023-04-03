Відповідну заяву поширила організація.
“Репортери без кордонів” (РБК) закликали владу гарантувати плюралізм інформації. Три інформаційні телеканали відключили від мережі ЦНТ 4 квітня 2022 року, невдовзі після ухвалення рішення РНБО України, яке зобов’язало їх співпрацювати з усіма іншими національними інформаційними каналами у межах марафону “Єдині новини”.
“Через рік все ще неможливо встановити, хто саме, навіщо і як прийняв це рішення. Медіарегулятор, провайдер ЦНТ і державна компанія, якій належить інфраструктура, знімають з себе відповідальність, посилаючись одне на одного, а юридична невизначеність триває вже рік”, – додали в РБК.
У травні 2022 “Прямий” і “5 канал”, входять до групи Вільні Медіа, подали судові позови, але вони не принесли бажаного результату. У квітні 2022 року український парламент прийняв постанову на користь свободи преси, але пізніше профільний комітет розглянув проблему цих телеканалів, розв’язання проблеми так і не було досягнуто. “Еспресо” звернувся до СБУ і прокуратури.
“Ця ненормальна ситуація затягнулася, – обурилася керівниця офісу “РБК” у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє. – Неприйнятно, що 16 мільйонів глядачів ЦНТ протягом року позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння. Ми не розуміємо відсутності політичної волі для розв’язання цієї проблеми і закликаємо українську владу якнайшвидше зайнятися цим питанням та врегулювати ситуацію”.
Юрист Інституту масової інформації (ІМІ), український партнер “РБК”, Роман Головенко зазначив, що в Україні немає законодавчої бази, яка регулює взаємодію між самими телеканалами. Держспецзв’язку заявляло, що “Еспресо” вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
На сьогодні “Еспресо”, 5 канал і “Прямий” позбавлені мовлення у мережі ЦНТ та обмежені супутниковим телебаченням і потоковим мовленням. Нині швидкої перспективи розв’язати проблему немає. Також телеканали все ще отримують рахунки за послуги ЦНТ від компанії-постачальника Зеонбуд.
Україна посідає 106 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси RSF за 2022 рік.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що телеканали “Еспресо”, “Прямий”, та 5-й не вимикали з етеру цифрового телебачення, а лише перемкнули на канал “Рада”.
- Амбасадорка Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що Європейський Союз непублічно закликав українську владу відходити від формату “єдиного марафону” на телебаченні, надаючи глядачам вибір.