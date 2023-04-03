Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" опублікувала заяву, де закликала уряд України врегулювати проблему повернення телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" до цифрового етеру якнайшвидше. Вони звернули увагу, що вже минув рік, як українські інформаційні телеканали виключено з цифрового наземного телебачення (ЦНТ).

Відповідну заяву поширила організація.

“Репортери без кордонів” (РБК) закликали владу гарантувати плюралізм інформації. Три інформаційні телеканали відключили від мережі ЦНТ 4 квітня 2022 року, невдовзі після ухвалення рішення РНБО України, яке зобов’язало їх співпрацювати з усіма іншими національними інформаційними каналами у межах марафону “Єдині новини”.

“Через рік все ще неможливо встановити, хто саме, навіщо і як прийняв це рішення. Медіарегулятор, провайдер ЦНТ і державна компанія, якій належить інфраструктура, знімають з себе відповідальність, посилаючись одне на одного, а юридична невизначеність триває вже рік”, – додали в РБК.

У травні 2022 “Прямий” і “5 канал”, входять до групи Вільні Медіа, подали судові позови, але вони не принесли бажаного результату. У квітні 2022 року український парламент прийняв постанову на користь свободи преси, але пізніше профільний комітет розглянув проблему цих телеканалів, розв’язання проблеми так і не було досягнуто. “Еспресо” звернувся до СБУ і прокуратури.

“Ця ненормальна ситуація затягнулася, – обурилася керівниця офісу “РБК” у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє. – Неприйнятно, що 16 мільйонів глядачів ЦНТ протягом року позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння. Ми не розуміємо відсутності політичної волі для розв’язання цієї проблеми і закликаємо українську владу якнайшвидше зайнятися цим питанням та врегулювати ситуацію”.

Юрист Інституту масової інформації (ІМІ), український партнер “РБК”, Роман Головенко зазначив, що в Україні немає законодавчої бази, яка регулює взаємодію між самими телеканалами. Держспецзв’язку заявляло, що “Еспресо” вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

На сьогодні “Еспресо”, 5 канал і “Прямий” позбавлені мовлення у мережі ЦНТ та обмежені супутниковим телебаченням і потоковим мовленням. Нині швидкої перспективи розв’язати проблему немає. Також телеканали все ще отримують рахунки за послуги ЦНТ від компанії-постачальника Зеонбуд.

Україна посідає 106 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси RSF за 2022 рік.