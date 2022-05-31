На соціальній платформі "єДопомога" від сьогодні можна подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

“Від сьогодні люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі “єДопомога” заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій”, – заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

Для оформлення заявки необхідно заповнити персональні дані та вказати міжнародний номер банківського рахунку (IBAN). Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку банку, де відкритий рахунок людини.

Також Марина Лазебна зазначила, що дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів. Підтверджені заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності та наявності коштів для здійснення виплат.

Нагадаємо, що Уряд ухвалив розроблене Міністерством соціальної політики рішення, яке забезпечує можливість поширити додаткові виплати від міжнародних організацій на мешканців територій, які окуповані, деокуповані або знаходяться в зоні активних бойових дій.