Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що за сотанні три доби спостерігається зменшення інтенсивності атак окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: коментар Череватого в етері 24 каналу

Російські окупанти зменшили інтенсивність атак на Бахмутському напрямку. Це спостерігається вже третю добу.

“Вже третю добу поспіль ворог менш активний безпосередньо в атаках. За цю добу тільки два бойові зіткнення відбулося, за попередню – три”, – зазначив Череватий.

Водночас, додав він, окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників. Зокрема було завдано 332 удари зі ствольної та реактивної артилерії та здійснено один авіаналіт.

“У бойових зіткненнях було вбито 87 окупантів, 131 – зазнав поранення”, – розповів Сергій Череватий.

Він також додав, що ЗСУ знищили одну бойову машину піхоти окупантів, сім гармат, дві самохідні гаубиці “МСТА”, п’ять гаубиць Д-30, два протитанкових ракетних комплекси, безпілотник “Орлан-10” та п’ять польових складів з боєприпасами.

“Ми точно констатуємо зменшення атак і, можливо, це пов’язано з їхнім перегрупуванням. Точно ми нанесли їм дуже потужні втрати і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, якими підрозділами і в яких об’ємах – я думаю, що нам потрібно трішки часу, щоб верифікувати цю інформацію”, – резюмував Череватий.