Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вже цього тижня ЄС запропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це вона повідомила у Twitter.

Після зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, фон дер Ляйєн зауважила, що ситуація на місцях в Україні все ще вимагає постійної підтримки.

“На додаток до вже наданих 10 мільярдів євро, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня”, – йдеться у дописі.

Президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно.

The situation on the ground in 🇺🇦 still requires our unabated support. On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week. The EU will be by Ukraine’s side, for as long as it takes. pic.twitter.com/G4PAwSwDrQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022

На початку серпня стало відомо, що Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів, що складається з 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки та 1 мільярда доларів військової допомоги, щоб допомогти впоратися з негараздами цьогорічного російського вторгнення.