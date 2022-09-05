Про це вона повідомила у Twitter.

Після зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, фон дер Ляйєн зауважила, що ситуація на місцях в Україні все ще вимагає постійної підтримки.

“На додаток до вже наданих 10 мільярдів євро, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня”, – йдеться у дописі.

Президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно.

На початку серпня стало відомо, що Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів, що складається з 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки та 1 мільярда доларів військової допомоги, щоб допомогти впоратися з негараздами цьогорічного російського вторгнення.