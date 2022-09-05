Про це вона повідомила у Twitter.
Після зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, фон дер Ляйєн зауважила, що ситуація на місцях в Україні все ще вимагає постійної підтримки.
“На додаток до вже наданих 10 мільярдів євро, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня”, – йдеться у дописі.
Президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно.
The situation on the ground in 🇺🇦 still requires our unabated support.
On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.
The EU will be by Ukraine’s side, for as long as it takes. pic.twitter.com/G4PAwSwDrQ
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022
На початку серпня стало відомо, що Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів, що складається з 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки та 1 мільярда доларів військової допомоги, щоб допомогти впоратися з негараздами цьогорічного російського вторгнення.
- З нагоди Європейського дня пам’яті жертв сталінізму і нацизму, що відзначається 23 серпня, відомого також як Загальноєвропейський день пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів, голова Комісії Європейського Союзу, німецька політикиня Урсула фон дер Ляєн виступила з критикою на адресу глави російської держави Володимира Путіна.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за допомогою відеозв’язку виступила перед депутатами Верховної Ради України. Вона запевнила, що Україна має чітку європейську перспективу, однак шлях до членства в ЄС буде тривалим та вимагатиме напруженої роботи.
- На зустрічі G7 у Німеччині світові лідери висміяли образ президента РФ Володимира Путіна, жартуючи про те, чи варто їм роздягатися аби зробити фото.