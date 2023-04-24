В Організації Об'єднаних Націй заявили, що вже до кінця цього тижня Індія випередить Китай і стане найбільш густонаселеною країною у світі. Раніше експерти прогнозували, що це станеться у середині 2023 року.

Про це інформує BBC.

Згідно з новими даними, населення Індії до кінця квітня досягне 1 425 775 850 осіб.

Минулого тижня інший орган ООН передбачив, що Індія випередить Китай до середини цього року.

На азійські країни припадає більше третини населення планети протягом 70 років. Лише на азійських гігантів Китай та Індію припадає майже 3 мільярди з 8 мільярдів населення світу.

“Китай незабаром поступиться своїм статусом найбільш густонаселеної країни у світі”, – мовиться в заяві Департаменту з економічних і соціальних питань ООН (DESA).

У ньому додають, що “через невизначеність, пов’язану з оцінкою та прогнозуванням населення, конкретна дата, коли Індія перевершить Китай за чисельністю населення, є приблизною та може бути переглянута”.

Рівень народжуваності в Китаї нещодавно впав, а минулого року його населення скоротилося вперше з 1961 року. Зауважимо, у 2021 році у Китаї рівень народжуваності був найнижчим із 1949 року: народилося близько 10,62 млн дітей.

Населення Китаю може впасти нижче 1 мільярда до кінця століття. Натомість очікується, що населення Індії продовжуватиме зростати протягом кількох десятиліть.

Згідно з даними, оприлюдненими 19 квітня Організацією Об’єднаних Націй, передбачалося, що Індія може обійти Китай як найбільш густонаселена країна у світі, маючи майже на 3 мільйони людей більше, ніж у сусіда вже до середини 2023 року.

Варто зазначити, на початку 19-го століття населення світу досягло важливої ​​віхи: 1 мільярд осіб. Протягом наступних 220 років це число зросло у вісім разів, або до 8 мільярдів осіб, що живуть на планеті сьогодні, водночас половина приросту припадає на період із 1975 року. Проте нині світовий коефіцієнт народжуваності (виражений як кількість дітей на одну жінку) неухильно падає з 1970-х років.