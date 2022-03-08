Згідно з прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle & Co, уже найближчими місяцями Російська Федерація може втратити свою платоспроможність. Країні-агресору прогнозують дефолт за так званим венесуельським сценарієм.

Про це йдеться у повідомленні американської компанії Bloomberg.

Як зазначають у Morgan Stanley & Co, шанси РФ здійснити виплати за зовнішнім боргом щоденно зменшуються. Це відбувається через зниження цін на облігації, рецесію у країні та різноманітні обмеження щодо виплат після вторгнення РФ в Україну.

“Ми бачимо дефолт як найбільш імовірний сценарій”, – зауважив Саймон Вейвер, глобальний керівник стратегії суверенного кредитування для країн, що розвиваються.

Він додав, що навряд чи дефолт у Росії буде “звичайним”, наголосивши, що цю ситуацію можна буде порівняти з ситуацією у Венесуелі.

Саймон Вейвер також озвучив дату ймовірного дефолту у Росії – 15 квітня. Він зауважив, що у цей день закінчиться 30-ти денний пільговий період з купонних виплат, які уряд РФ повинен перерахувати за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.

За словами аналітиків, дефолт може бути спричинений тим, що Росія відмовиться платити іноземним кредиторам через санкції.

Наразі інвестори оцінюють облігації 2023 року приблизно у 29 центів за один долар США, що є найнижчим показником.