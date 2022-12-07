Про це повідомляє CNN.

Чи не кожна людина у світі вживає ультраоброблені продукти.

Однак нове дослідження показало, що якщо більше 20% щоденного споживання калорій припадає саме на ультраоброблені продукти, це може підвищити ризик погіршення когнітивних функцій.

20% – це приблизно 400 калорій на день при вживанні 2000 калорій на день. Для порівняння, невелике замовлення з картоплі фрі та звичайного чізбургера з McDonald’s містить 530 калорій.

Відповідно до дослідження, опублікованого у JAMA Neurology, особливо сильно від надмірного вживання ультраоброблених продуктів страждає частина мозку, яка бере участь у виконавчій діяльності — тобто здатності обробляти інформацію та приймати рішення.

Дослідження показало, що у чоловіків і жінок, які їли найбільше ультраоброблених продуктів, глобальне зниження когнітивних здібностей відбувалося на 28% швидше, а швидкість зниження виконавчих функцій — на 25% швидше, ніж у людей, які їли мінімальну кількість ультраобробленої їжі.

“Хоча це дослідження асоціації, яке не призначене для доказу причинно-наслідкового зв’язку, існує ряд або елементи, які підтверджують припущення про те, що деяке прискорення погіршення когнітивних функцій можна віднести до харчових продуктів, які пройшли ультраобробку. Розмір вибірки значний, а подальше спостереження — велике. Попри відсутність доказів, це достатньо переконливо, щоб ми могли зробити висновок, що ультраоброблена їжа, ймовірно, шкідлива для нашого мозку”, — сказав доктор Девід Кац, фахівець з профілактичної медицини та способу життя та харчування, який не брав участі в дослідженні.

Однак є одне цікаве спостереження. Якщо якість загального вживання їжі була високою — тобто людина також їла багато необроблених цілісних фруктів і овочів, цільного зерна та здорових джерел білка — зв’язок між ультраобробленими продуктами та зниженням когнітивних функцій зникав, сказав Кац.

“Ультраоброблені продукти знижують якість дієти, і тому їх концентрація в раціоні в більшості випадків є показником поганої якості дієти. Це нетипово, але, мабуть, декому з учасників це вдалося. І коли якість дієти була високою, спостережуваний зв’язок між ультраобробленими продуктами та функцією мозку зменшився”, — сказав Кац.

У дослідженні, яке тривало протягом 10 років, брали участь понад 10 000 бразильців. Результати дослідження представили 5 грудня на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера в Сан-Дієго 2022 року. Трохи більше половини учасників дослідження були жінками, білими людьми або ж людьми із вищою освітою. Середній вік учасників – 51 рік.

На початку та в кінці дослідження було проведено когнітивне тестування, яке включало негайне та відстрочене пригадування слів, розпізнавання слів і плавність мовлення, а учасників запитували про їх дієту.

“У Бразилії ультраоброблені продукти становлять від 25% до 30% загального споживання калорій. У нас є McDonald’s, Burger King, ми їмо багато шоколаду та білого хліба”, – сказала співавторка д-р Клаудія Суемото, доцентка кафедри геріатрії Медичної школи Університету Сан-Паулу.

Ультраобробленими продуктами називають промислові склади харчових речовин (олії, жири, цукор, крохмаль і білкові ізоляти), які містять невелику кількість цільних продуктів або взагалі не містять їх і зазвичай містять ароматизатори, барвники, емульгатори та інші косметичні добавки.

“Люди, які споживали понад 20% щоденних калорій із оброблених харчових продуктів, мали на 28% швидше зниження загальної когнітивної здатності та на 25% швидше зниження виконавчої функції порівняно з людьми, які вживали їх менше 20%”, – сказала співавторка дослідження Наталія Гонсалвес, дослідниця відділу патології Медичної школи Університету Сан-Паулу.

Окрім впливу на когнітивні здібності, вже відомо, що ультраоброблені продукти підвищують ризик ожиріння, проблеми із серцем і кровообігом, діабету, раку та скорочують тривалість життя.

“Ультраоброблена їжа загалом шкідлива для кожної частини нас”, – сказав Катц, президент і засновник некомерційної організації True Health Initiative, глобальної коаліції експертів, присвячених науково-обґрунтованій медицині способу життя.

Ультаоброблені продукти зазвичай мають високий вміст цукру, солі та жиру, які сприяють запаленню в усьому тілі, що є “можливо, найбільшою загрозою для здорового старіння тіла та мозку”, – сказав доктор Руді Танзі, професор неврології Гарвардського університету. Він не брав участі в дослідженні.

“Оскільки вони зручні як швидка їжа, вони також замінюють вживання їжі з високим вмістом рослинної клітковини, яка важлива для підтримки здоров’я та балансу трильйонів бактерій у вашому кишковому мікробіомі, що особливо важливо для здоров’я мозку та зниження ризику вікових захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера”, – додав Танзі.

Як утриматися від ультраоброблених продуктів? Якщо ви включаєте у свій раціон ці продукти, постарайтеся вживати також високоякісні цільні продукти, такі як фрукти, овочі та цільні зерна.

Суемото зауважила, що єдиний простий спосіб забезпечити якість їжі – готувати її “з нуля”.

“Люди повинні знати, що потрібно готувати їжу з нуля. Я знаю, ми кажемо, що у нас немає часу, але насправді це не займає так багато часу. І це того варте, тому що ви захистите своє серце та свій мозок від деменції чи хвороби Альцгеймера.Це головне повідомлення: припиніть купувати речі, які пройшли суперобробку”, – сказалаСуемото.