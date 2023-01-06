Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.
За словами військового РФ, армія погано забезпечена. До прикладу, він та інші солдати не мають тепловізорів, лише нічники часів СРСР. Водночас його обурило святкування Нового року у РФ, доки армійці окупаційного війська знаходяться на фронті, на якому “не мали б бути”.
Вояка пошкодував, що отримав повістку та вирішив воювати проти України. У розмові з матір’ю, він заявив, що через кілька років їх та російську владу засуджуватимуть та звинувачуватимуть у присутності на українській території.
“Це я просто придурок. Мені коли сказали, що є повістка, мені треба було її не отримувати. Я її отримав, щоб не казали, що я боягуз. Це не наша війна…Я просто не розумію, чому так повинно бути. Що мені ця Україна хорошого зробила? Чому ми повинні за них помирати. Через п’ять років скажуть, що Путін поганий і ми погані всі. Скажуть, що ми не повинні були тут перебувати”, — говорить мобілізований росіянин.
- Маловідома “патріотична” група РФ, що підтримує вдів російських солдатів, закликала Володимира Путіна оголосити широкомасштабну мобілізацію мільйонів чоловіків і закрити кордони, щоб забезпечити продовження війни проти України.
- Перед наближенням 23-ї річниці свого призначення на пост в. о. президента Росії у 1999 році, Володимир Путін виглядає більш ізольованим, аніж будь-коли.
- Росіяни за допомогою краудфандингу (збір коштів чи інших ресурсів) купують базове спорядження для погано забезпечених кремлівських окупаційних військ.