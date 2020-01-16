Про це повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду України.

“Сьогодні, 16 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід виконуючій обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби Одещини у виді тримання під вартою строком до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення застави в розмірі 904 тис. гривень”, — йдеться в повідомленні .

Зазначається, що чиновницю підозрюють в пропозиції та надання 25 тис доларів хабара керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури. За версією слідства, зазначену суму прокурор мав щомісяця в обмін за непритягнення податківців до кримінальної відповідальності за протиправну діяльність. Дії в.о. глави ГУ ДПС кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України.

У разі, якщо зазначену сума застави буде внесено, чиновниця буде зобов’язана з’являтися за першою вимогою правоохоронців, не відлучатися з місця постійного проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця роботи та проживання, а також здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.