Сьогодні, 9 липня, правоохоронці затримали людину, яка намагалася дати хабар голові Фонду державного майна України. Це вже друга спроба підкупити керівника цього відомства.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.

Особу затримали відразу після надання першого траншу в 200 тисяч доларів.

Слідчі дії тривають.