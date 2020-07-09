Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.

Особу затримали відразу після надання першого траншу в 200 тисяч доларів.

Слідчі дії тривають.