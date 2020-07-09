Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.
Особу затримали відразу після надання першого траншу в 200 тисяч доларів.
Слідчі дії тривають.
- Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та чиновника ОДА за підозрою в отриманні хабаря в розмірі 1,8 млн гривень.