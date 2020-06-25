Вибух на Позняках: постраждалим почали видавати сертифікати на квартири

Постраждалим в результаті вибуху на Позняках почали видавати сертифікати на нові квартири. Перші 12 квартир виділили вже сьогодні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Люди, які втратили близьких, попросили відновити документи і встановити справедливість, щоб ті, хто допустив вибух, були покарані.

Сьогодні квартири отримали люди, які втратили близьких, і ті, хто має малолітніх дітей. Всі інші родини отримають житло протягом місяця, його будуть видавати кожні десять днів. Квартири, які отримають постраждалі, розташовані в новобудові.

“Ми готові допомагати. Всі 40 квартир – під нашим особистим контролем – ми віддамо протягом найближчих днів”, – сказав президент.

Варто відзначити, що Зеленський, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, мер Києва Віталій Кличко і народний депутат від партії “Слуга народу” Леся Забуранна порушили карантинні вимоги і були без масок. На початку зустрічі Зеленський запитав у всіх присутніх, чи можна йому зняти маску. Відзначимо, що тільки вчора Президент вийшов із самоізоляції, так, як 12 липня стало відомо, що Олена Зеленська заразилася коронавірусом. 16 червня дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в лікарню в Києві.

Фото: Пресс-служба Президента

За словами глави держави, всі нові квартири, запропоновані постраждалим, класом і рівнем краще, ніж ті, в яких вони жили раніше. Зеленський поставив завдання Київському міському голові Віталію Кличку проконтролювати, щоб в цих приміщеннях був зроблений ремонт.

Будинки підбирали за принципом метражу, який люди втратили, і кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

Мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі заявив, що місто працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців будинку на Позняках, де минулої неділі стався вибух, – щоб люди якомога швидше отримали грошові компенсації, які вже виділила столична влада (від 50 до 100 000 гривень на сім’ю).

“Тільки що зустрівся з постраждалими жителями. Щодо нового житла, сертифікати на які повинен видати постраждалим президент України, в разі необхідності здійснення там ремонту, міська влада візьме на себе вирішення цього питання”, – повідомив Кличко .