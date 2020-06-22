"Європейська Солідарність" висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих і людям, які постраждали під час вибуху в Києві в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.

Заява оприлюднила пресслужба партії.

“Ми вимагаємо від київської влади в найкоротші терміни виділити з резервного фонду грошову компенсацію постраждалим, яка повинна покрити всі збитки, або надати постійне житло з фонду комунальної власності. Ця трагедія – свідоцтво безвідповідальності окремих чиновників, які повинні понести справедливе покарання.” Європейська Солідарність “вимагає терміново забезпечити інспекцію всіх будинків на відповідність газових систем вимогам техніки безпеки. Це допоможе вберегти киян від повторення подібних трагедій”, – йдеться в заяві.

В партії зазначили, що ця трагедія – свідчення безвідповідальності окремих чиновників, які повинні понести справедливе покарання.

“Європейська Солідарність” вимагає терміново забезпечити інспекцію всіх будинків на відповідність газових систем вимогам техніки безпеки. Це допоможе вберегти киян від повторення подібних трагедій”, – підкреслили в “Європейській Солідарності”.