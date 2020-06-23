На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку знайдено тіло ще однієї людини. Загалом рятувальники знайшли 5 загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Cтаном на 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976р.н., якого опізнав сусід”, — повідомили рятувальники.

Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку по вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці — вибух газу і вибуховий пристрій.