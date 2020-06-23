Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Cтаном на 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976р.н., якого опізнав сусід”, — повідомили рятувальники.
Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.
Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку по вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці — вибух газу і вибуховий пристрій.
- Частина постраждалих мешканців багатоповерхівки на Позняках відселили в школу-інтернат.
- Київська влада готова виділити 30 млн гривень мешканцям будинку по вул. Крушельницької, де напередодні стався вибух. Гроші підуть на вирішення квартирного питання жителів.