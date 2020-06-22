Жителі київської багатоповерхівки, в якій стався вибух, звинувачують рятувальників у тому, що ті грабують уцілілі квартири і нібито щось викидають з вікон.

Відео перепалки мешканців з поліцейськими опублікувала в Facebook журналістка Мар’яна П’єцух.

Деякі мешканці квартир, які не постраждали від вибуху, помітили, що в їх квартирах ходять рятувальники, хоча вони закривали двері на ключ. Люди обурені, що їх квартири були зламані, і тепер ніхто не гарантує збереження речей, які залишилися в приміщенні. Вони стверджують, що якісь речі рятувальники вже викидали з балконів.

Одна з мешканок сказала, що в квартирах цінні речі: норкові шуби, золото. На її думку, господарі їх більше не побачать. Вона дивується, що можна робити в чужій цілій квартирі.

У молодого чоловіка, який живе в постраждалому будинку, здали нерви, він прорвався за загородження і став кричати у вікно свого житла: “Вийди з моєї квартири, сволота! Що ти у мене вдома робиш?”

Правоохоронці з оточення пояснили розлюченим людям, що рятувальники та інші служби в подібних ситуаціях мають право заходити в приміщення, розчищати завали. На це мешканці знову стали обурюватися, що “це приватна власність”, а завалів в їх квартирах немає.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.