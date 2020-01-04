Під час репетиції різдвяного вертепу в сільському клубі на Тернопільщині стався вибух. Постраждали 8 неповнолітніх.

Про це повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій регіону.

Повідомляється, що близько 17:40 годині 3 січня рятувальникам надійшло повідомлення про хлопок невідомого походження з послідуючим горінням в приміщенні сільського клубу в селі Угринів в Підгаєцькому районі області. Протягом півгодини пожежу було повністю ліквідовано. В результаті взриву постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років. У момент події вони репетирували виступи різдвяного вертепу в клубі.

Як повідомили в прес-службі поліції Тернопільської області, підлітків з опіками кінцівок доставили в лікарню.

“Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступеня доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Причиною вибуху, за інформацією правоохоронців, могла бути необережність газовиків, які проводили ремонт в клубі напередодні.

“За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу. Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху”, — підкреслили в главку.

За фактом вибуху в Єдиний реєстр досудових розслідувань були внесені відомості за частиною 2 статті 272 КК — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років.