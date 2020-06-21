Житель сусідньої дев'ятиповерхівки в Києві, де в неділю стався вибух, розповів, що рятувальники і поліцейські оперативно прибули на місце події.

Про це #Буквам розповів очевидець вибуху, якого переселили в школу-інтернат.

Чоловік розповів, що прокинулися через гуркіт і вибігли з квартири через 5 хвилин після вибуху.

“О 9:55 стався вибух за адресою Крушельницької 5а. Ми живемо в сусідньому будинку по вулиці Григоренка, 41. Ми прокинулися від вибуху. Він був схожий на грім, але звучав ще більше, ще довше. Я відразу зрозумів, що це був вибух. Ми зібралися і пішли. Взяли з собою дві сумки, документи, гроші і кота”, – розповів він.

Через кілька годин їм дозволили увійти в квартиру в супроводі поліцейського і рятувальника, щоб вони могли взяти найнеобхідніше.

“Взяли. Чекали ще кілька годин і ось зараз ми тут”, – зазначив чоловік.

Він розповів, що рятувальники і поліцейські оперативно прибули на місце події.

“Дуже оперативно спрацювали всі служби – поліція, рятувальники пожежники були не більше ніж через 10 хвилин після вибуху. Тобто ми вибігли не більше 5 хвилин після вибуху і через 5 хвилин вже на місці були вони. Через 15 хвилин все оточили, весь периметр” , – підкреслив очевидець вибуху.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці – вибух газу і вибуховий пристрій.