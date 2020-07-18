У Києві внаслідок вибуху в сміттєвій урні біля станції метро "Шулявська" травмовано четверо людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“В результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження та надання допомоги їх було відпущено”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події та походження предмету, що вибухнув у сміттєвій урні.