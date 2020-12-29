На онлайн-івенті виступили 9 експертів у різних сферах. Вони пояснили, навіщо роботодавцю піклуватися про співробітників, і розповіли, яких результатів може досягти команда, що складається зі здорових і мотивованих фахівців. Спікери поділилися практичним досвідом розвитку корпоративної культури та розібрали інструменти для збільшення прибутку бізнесу шляхом впровадження wellness-програм.

На слухачів заходу також чекали інтерактивна комунікація з експертами, активності від інформаційних партнерів та розіграші подарунків.

Модератором конференції став кваліфікований бізнес-стратег Нік Нагаткін.

Про що розповіли спікери?

Про те, що в майбутньому чекає на ринок праці та як на нього вплинуть технології, розповіла стратегічна маркетологиня Аліна Баженова. Вона розглянула відмінні риси поколінь Y і Z. Говорячи про представників Z-покоління, маркетологиня підкреслила, що вони вміють мислити масштабно та прагнуть до свободи. Їм важливий комфорт. Тому під час вибору роботи вони дивляться на те, як побудована корпоративна культура в компанії.

Бренд-амбасадор PeopleForce.io Майк Притула поділився знаннями про делегування та розповів про всі тонкощі цього процесу. На початку спікер пояснив, що таке мікроменеджмент, уточнив, чому варто уникати такого стилю управління, і вказав, як у цьому може допомогти інструмент делегування. Окрім цього, Майк розібрав, у чому плюси й особливості передання повноважень від керівництва підлеглим.

Тему важливості внутрішніх комунікацій у компанії розкрила фахівчиня з IC в IT-компанії Genesis Яніна Воловик. Вона вказала на ключові якості, які має мати менеджер із внутрішніх комунікацій, щоб його діяльність була ефективною. Також спікерка перерахувала інструменти, які можна використовувати для інформування співробітників про всі новини компанії. Додатково вона представила корисний кейс покрокової побудови внутрішніх комунікацій у Genesis.

Sales Team Manager в Grammarly Олеся Приймак виділила тезу про те, що люди – це центральна частина екосистеми бізнесу. І тому, чим краще себе почувають співробітники, тим вищі результати демонструє компанія. Експертка підкреслила, що для поліпшення атмосфери в колективі менеджери мають регулярно організовувати особисті зустрічі з членами команди, інвестувати в їхнє навчання, проводити корпоративи та звертати увагу на нематеріальну мотивацію.

У межах доповіді про пошук балансу між роботою та особистим життям старша бізнес-тренерка в BogushTime Юлія Бойко назвала базові принципи тайм-менеджменту та в інтерактивній формі пояснила слухачам, як ефективно управляти своїм часом. Зокрема, спікерка порадила навчитися візуалізувати завдання, щодня реалізовувати як робочі, так і особисті цілі, виділяти час на обов’язковий відпочинок і щовечора підбивати підсумки дня.

Кандидатка психологічних наук Марина Діденко розповіла про те, що таке вигорання на робочому місці, які в нього симптоми та передумови. Вона поділилася знаннями, як боротися з втомою, стресом та емоційним вигоранням. Як психологиня Марина порекомендувала, що робити роботодавцю для підтримання хорошого самопочуття співробітників.

Доповідь тренера з mindfulness-медитації Гліба Ходоровського була присвячена особливостям і перевагам практики Mindfulness. За словами фахівця, медитація допомагає перевести нервову систему в режим відпочинку та побороти стрес. Тренер уточнив, як mindfulness-практика може поліпшити концентрацію та підвищити продуктивність. Окрім цього, він розглянув кейс впровадження програми з навчання Mindfulness у компанії Deloitte.

Менеджери People Advisory Services EY в Україні Антон Новаковський та Юлія Головко висвітлили тему використання інструментів Total Rewards на українському ринку праці. Вони розглянули ключові елементи системи компенсацій і винагород, проаналізували найбільш поширені різновиди пільг. Окремо експерти перерахували вирішальні чинники, які впливали на перегляд зарплат у 2020 році.

Засновниця WoW HR Юлія Гречка розповіла про важливість застосування програм підтримання батьківства та материнства. У своїй доповіді спікерка зазначила, що в сучасних реаліях керівники мають піклуватися не тільки про членів колективу, а і про їхні сім’ї. Турбота може проявлятися в наданні медичних послуг дітям співробітників, організації простору для матерів, що годують, надання гнучкого графіка, можливості працювати з дому тощо.

Фітнес-брейки та розіграші на w2 conference Kyiv 2020

У межах w2 conference Kyiv 2020 інфопартнери івенту провели два фітнес-брейки. Активності були організовані в перервах між доповідями експертів.

Інструктор Relax Office System Микита Михалко продемонстрував глядачам техніки самомасажу. А тренер у Sport Space Олександра Пастушенко показала вправи, які можна робити, сидячи на офісному кріслі.

На завершення онлайн-заходу провели розіграш таких подарунків:

сертифікат на онлайн-консультацію психологині Марини Діденко;

трендбук FUTURE від Аліни Баженової;

сертифікат на сеанс масажу від Relax Office System;

сертифікат від онлайн-порталу Work.ua на публікацію вакансій класу «Преміум»;

сертифікат на 1000 гривень від onecard.gift.

Інформаційну підтримку w2 conference Kyiv 2020 надавали Work.ua, Hurma, grc.ua та інші партнери.

Відгуки слухачів

W2 conference Kyiv 2020 виділили як івент із високим рівнем організації. Також глядачі виокремили актуальність тем, з якими виступали спікери.

Враження від онлайн-конференції слухачі висловили в таких відгуках:

«Всі теми були дуже актуальні. Дякую за захід. Запрошуйте ще!»

«Мені сподобалися теми лекцій і практичні тренінги, а також урок самомасажу та зарядка на стільці».

«Зручна платформа, цікаві доповіді».

Організатор заходу

Провела w2 conference Kyiv 2020 міжнародна компанія Smile-Expo, яка вже 14 років займається організацією івентів, що присвячені інноваціям.

Докладніше про майбутні заходи від Smile-Expo можна дізнатися на офіційному сайті компанії.