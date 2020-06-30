Про це повідомило американське видання The Hill.
У компанії уточнили, що товари з написом “All Lives Matter” будуть видалені на невизначений термін.
“Ми вважаємо, що всі життя мають значення і кожна людина заслуговує на повагу. Однак ми прийшли до розуміння, що деякі люди використовують фразу “All Lives Matter” в нинішніх умовах, навмисно зводячи до мінімуму акцент на болючій реальності расової нерівності”, – сказано в заяві.
Таке рішення було прийнято після того, коли в компанії дізналися про стурбованість своїх клієнтів і співробітників.
Також в компанії зіткнулися з негативною реакцією в соціальних мережах через продаж товарів з написом “All Lives Matter”.
Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами. 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах.
Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі та по всьому світу.
- З прапора штату Міссісіпі можуть прибрати символ Конфедерації часів громадянської війни 1860-х років на тлі протестів проти расизму.
- Журнал про моду Harper’s Bazaar вперше за 153 роки існування призначив на посаду головної редакторки темношкіру жінку. Нею стала Саміра Наср.
- Під час антирасистських акцій протесту в США їх учасники намагалися знищити два пам’ятника першовідкривачу Америки Христофору Колумбу.