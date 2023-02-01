Офіційна платформа про широкомасштабну війну Росії проти України WAR.UKRAINE.UA відтепер доступна для італомовної аудиторії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Відтак, окрім щоденних оновлень, італомовна аудиторія отримала доступ до:

онлайн-архіву воєнних злочинів Росії, який з квітня 2022 року документує воєнні злочини, а також надає докази та свідчення потерпілих;

спецпроєкту “Russia’s Famine Game” про глобальну продовольчу кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, знищенням українського врожаю та блокуванням морських портів;

хроніки російської агресії, яка розпочалася у 2014 році зі спроби анексії Кримського півострова;

розділу про український спротив, який розповідає 190+ людських історій про військовослужбовців, волонтерів та цивільних осіб;

фотобанку, який містить найбільш знакові світлини з 24 лютого 2022 року;

інтерв’ю, експертних статей та лонгрідів для кращого розуміння причин та наслідків брутальної агресії Росії проти України та світу.

Варто зазначити, що сайт WAR.UKRAINE.UA, який був створений у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії та фінансований ЄС, має на меті надавати перевірену та актуальну інформацію про війну, її причини та наслідки, а також розповідати історії героїзму українців та документувати воєнні злочини російської армії.

Зауважимо, що Україна та війна стали найпопулярнішою темою світових ЗМІ у 2022 році. З 1 мільярда годин, які світова аудиторія витратила на читання новин, Україна та війна зайняли 278 мільйонів годин. До рейтингування увійшли 6,5 млн новинних історій по 32 тематикам.

Відтак, статистичні дані свідчать, що новини про Україну та війну значно перевищують сукупний результат інших гучних подій: смерть британської королеви Єлизавети ІІ, бійку Вілла Сміта та Кріса Рока, та інші. Тема українців зайняла 278 мільйонів новинних годин, приблизний результат у 2021 році був за Covid.