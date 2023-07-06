Джерело: Hypebeast.
Щодо “Загону самогубців Ісекай” не надали багато інформації. У короткому тизері показали Харлі Квінн, Джокера та Аманду Воллер.
Ймовірно, що персонажів перенесе до іншого світу, оскільки в одному з кадрів є великий план дракона, що летить. Також розробники показали острови, що парять у небі.
Серіал потенційно може стати частиною стратегії Джеймса Ганна “Інші світи” для фільмів та серіалів DC. Ці кінокартини безпосередньо не пов’язані з основним Всесвітом DC.
У тизері не зазначено нічого про терміни виходу аніме та офіційного трейлера. Акторський склад теж ще не оголошено.
Востаннє “Загін самогубців” вийшов у 2016 році як перезапуск версії Девіда Айєра. Пізніше це призвело до створення спін-оффу “Миротворця”, ще два додаткові спін-оффи знаходяться в роботі.
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