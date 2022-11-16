Голівудська компанія Warner Bros. заборонила російському холдингу "Національна Медіа Група" (володіє СТС, РЕН ТВ, "Домашний", "Пятый") показувати свої фільми. Важливо, що кіностудія запровадила заборону, попри те, що її ліцензійні угоди з російським прокатником діють ще як мінімум півтора року.

Про це повідомляють росЗМІ.

РосЗМІ зауважили, що на новорічних канікулах росіяни не зможуть подивитись усі частини “Гаррі Поттера”, які традиційно показують багато російських каналів.

Водночас термін ліцензійних угод між американською компанією та холдингом діє ще мінімум півтора року. Зокрема бібліотека мейджора з жовтня відсутня на СТС.

У березні Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount заявили про тимчасове призупинення прокату своїх фільмів у РФ, у російських кінотеатрах більше не показують великі західні прем’єри. Однак у травні російська влада розпочала підготовку законопроєкту, який через “примусове ліцензування” дозволить зберегти в країні-терористці фільми, серіали, музику та інший контент компаній, що пішли з РФ, з “недружніх країн”.

Довідка. Warner Bros. – одна з найбільших кінокомпаній світового рівня. Серед її найпопулярніших проєктів — вісім фільмів із саги про Гаррі Поттера, “Годзілла 2: король монстрів”, кінокомікси “Аквамен”, “Диво-жінка”, “Хоббіт” та багато інших. Ці фільми набирали найвищі рейтинги, зокрема, на російському СТС — особливо під час новорічних канікул.