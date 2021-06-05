Щороку, з першої п'ятниці червня американці, що виступають проти насилля з використанням вогнепальної зброї та вимагають посилити контроль за її обігом, надягають помаранчевий одяг, аби привернути увагу до проблеми. Акція має назву Wear Orange.

Про це сказано на сайті громадського руху.

Цього року американців закликали носити помаранчевий одяг з 4 по 6 червня.

Акція розпочалася у 2013 році. Тоді, через тиждень після другої інавгурації президента Барака Обами, в Чикаго застрелили 15-річну Хадії Пенделтон. У пам’ять про неї друзі надягали одяг помаранчевого кольору.

“Ми носимо помаранчевий колір, аби боротися за майбутнє, вільне від вогнепальної зброї. Ми організовуємо заходи Wear Orange, аби згадати про життя людей, які загинули в результаті використання вогнепальної зброї”, – пояснили організатори.

Вони поінформували, що понад 100 американців щодоби помирають через використання вогнепальної зброї, а ще 230 – отримують поранення. Потім, протягом всього життя, їм треба лікувати “фізичні та емоційні рани”.

Щороку 23 тисячі американців помирають внаслідок самогубств, використовуючи вогнепальну зброю.

На сайті організації йдеться, що здебільшого вогнепальна зброя є причиною смерті дітей та підлітків в США.

Аби підтримати ініціативу, можна придбати одяг та аксесуари з відповідною символікою помаранчевого кольору. Часто, такі товари продають біля великих магазинів, паралельно “рекламуючи” когось із політиків чи політичних партій.

Активісти сподіваються, що за президентства Джо Байдена все ж вдасться взяти обіг вогнепальної зброї під контроль.

“Ми раді, що Джо Байден тепер у Білому домі. Протягом сорока років він був прихильником попередження збройного насилля. Байден лобіював Закон проти насилля щодо жінок, який зараз застряг в Сенаті та вимагає повторного розгляду, аби вберегти жінок та не лише їх, від домашнього насилля. Ми впевнені, що адміністрація Байдена зробить більше”.

Президент США Джо Байден жорстко відреагував на чергову стрілянину в штаті Каліфорнія, внаслідок якої загинули дев’ять осіб.