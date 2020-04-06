Національна інтернет-премія WEB AWARDS UA за кращі сайти та мобільні додатки, що проводиться серед розробників та власників сайтів, продовжує прийом робіт на конкурс.

Національна інтернет-премія WEB AWARDS UA за кращі сайти та мобільні додатки, проводиться щороку серед розробників та власників проєктів. Перший раз конкурс сайтів офіційно стартував 15 січня 2018 року.

Етапи проведення конкурсу

Сайти та мобільні додатки приймаються кілька місяців (зима — весна). У лютому починається народне голосування за сайти, в якому може взяти участь кожен бажаючий, після чого по кожній з номінацій формуються лонг-лістів.

15.01 — 10.05 — Подача робіт на конкурс

10.03 — 10.05 — Народне голосування

10.05 — 20.05 — Голосування експертної комісії і членів журі.

20.05 — 28.05 — Оголошення і офіційне привітання переможців, вручення пам’ятних сертифікатів

Згідно з правилами конкурсу, брати участь можуть всі сайти українською, російською та англійською мовами, розроблені українськими розробниками (веб-студіями), які зареєстровані в Україні та мають завершений вигляд.

Переваги участі

Якщо ви працюєте в сфері створення унікальних інтернет-проєктів, вам обов’язково варто взяти участь в національній інтернет-премії WEB AWARDS UA. Чому обов’язково варто спробувати свої сили?

Інформаційна. Участь в конкурсі та перемога в одній з номінацій — відмінний інформаційний привід для власних публікацій в ЗМІ, соціальних мережах та на корпоративному сайті. Імідж. Подача робіт на конкурс забезпечить Вам підвищення впізнаваності серед професійної спільноти (члени журі, учасники народного голосування, гості сайту, церемонії нагородження тощо). Медійна. Переможці конкурсу перераховуються в розсилаються організаторами прес-релізах — це значить, згадуються в ЗМІ. Репутація. Перемога в конкурсі — престижна та дозволяє не тільки залучити нових клієнтів, а й обгрунтувати підвищення вартості послуг. Експертна. Ви отримуєте по-справжньому незалежну оцінку якості своїх робіт. Рейтинг. Перемога в конкурсі сайтів враховуються в рейтингу креативності веб-студій та діджитал агентств. Чим більше нагород ви отримаєте, тим вище буде рядок займає студією. Представницька. Участь в конкурсі — це прямий вихід на клієнтів: членів журі, гостей конкурсу та тих, хто шукає підрядника, який отримав високі оцінки від професійного співтовариства. Посилальна. За участю в конкурсі — отримуєте додаткове посилання з авторитетного ресурсу на сайт розробника.

Варто зазначити, що WEB AWARDS — це не тільки престижна і популярна інтернет премія, це ще й досить масштабний захід, який охоплює 1500 досвідчених студій, 350 якісних і гідних проектів, 32 престижних номінацій і 35 кращих експертів в сфері IT технологій.

Реєструйтеся на конкурс, перемагайте і дивуйте своїми досягненнями всіх!