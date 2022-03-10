Система грошових переказів Western Union підтримує весь світ у засудженні неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. У компанії зазначили, що поділяють шок, невіру та смуток навколо цієї трагедії та гуманітарної катастрофи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Наші серця щиро сердечні до народу України та до наших колег, клієнтів, агентів і партнерів, які постраждали”, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що перебувають в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін і намагаються ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у РФ та Білорусі. Вони провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для товаришів з команди, партнерів та клієнтів.

Зрештою, з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу РФ на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції на території РФ та РФ.

“Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення”, – резюмує компанія.

Довідка. компанія Western Union (NYSE: WU) є світовим лідером у сфері транскордонного, міжвалютного переміщення грошей та платежів. Платформа Western Union забезпечує безперебійні транскордонні потоки, а її провідна глобальна фінансова мережа об’єднує понад 200 країн і територій і понад 130 валют.