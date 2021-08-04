Користувачі месенджера WhatsApp тепер можуть відправляти один одному фотографії і відео, які можна подивитися лише один раз.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нова функція “Перегляд один раз” буде доступна вже на цьому тижні – користувачі зможуть надсилати фотографії і відео, які можна переглянути лише один раз, перш ніж вони зникнуть.

Проте одержувач зможе зробити знімок екрана або записати свій екран при відкритті фотографії. Відправник при цьому не отримуватиме повідомлення, що одержувач робить скріншот.

Функція “Перегляд один раз” наразі є у застосунку Snapchat.