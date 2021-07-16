Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зараз WhatsApp прив’язаний до телефону користувача. Його застосункам для ПК і вебверсії необхідно, щоб цей пристрій був увімкненим.

Але нова функція дозволить користувачам відправляти і отримувати повідомлення, “навіть якщо батарея вашого телефону розряджена”.

За заявою WhatsApp, до чотирьох інших пристроїв, таких як ПК і планшети, можна буде використовувати разом.

Для початку нова функція буде розгорнута в режимі бета-тестування для “невеликої групи користувачів”, і розробники планують підвищити продуктивність, перш ніж включати функцію для всіх.

Наскрізне шифрування – ключовий аргумент на користь WhatsApp – як і раніше буде працювати в рамках цієї нової системи.

Кілька інших застосунків для обміну повідомленнями вже мають таку функцію, в тому числі конкуруюче зашифрований застосунок Signal, для якого потрібно телефон для реєстрації, але не для обміну повідомленнями.