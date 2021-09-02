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WhatsApp оштрафували на €225 млн за порушення правил конфіденційності ЄС

Ірландський регулятор оштрафував месенджер WhatsApp на 225 млн євро за порушення правил конфіденційності Європейського союзу.

Четвер, 2 вересня 2021, 16:31

Про це повідомляє американське видання Politico.

Зазначається, що винесений штраф у понад чотири рази більший за той, який спочатку запропонував регулятор.

За даними видання, цей штраф став другим за величиною, який стягується згідно із загальним регламентом Європейського Союзу про захист даних. Згідно з документом, регулятори можуть накладати штрафи на компанії у розмірі до 4% їхнього річного доходу.

Найбільший штраф за порушення правил конфіденційності у липні люксембурзькі органи захисту даних наклали на компанію Amazon. Він склав рекордні 746 млн євро.

Месенджер WhatsApp отримав штраф за невиконання вимог прозорості, включаючи те, як він пояснює використання особистих даних користувачів відповідно до європейських правил конфіденційності.

Крім того, WhatsApp зобов’язали змінити обробку даних користувачів, щоб це відповідало нормам.

У компанії не погоджуються із цим рішенням і вважають покарання несправедливим.

“Ми не погоджуємось із сьогоднішнім рішенням щодо прозорості, яку ми надали людям, і покарання є абсолютно непропорційними. Ми будемо оскаржувати це рішення”, – сказав представник WhatsApp.

Нагадаємо, що 4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах зазначалося, що застосунок передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram. Так сталося через те, що в Мережі почали поширюватися чутки про те, що нібито Facebook передаватимуть дані щодо листування та особисту інформацію користувачів. Ця інформація вражала, оскільки через наскрізне шифрування всіх листувань чимало користувачів надавали перевагу саме цього месенджеру.

  • Згодом стало відомо, що WhatsApp відтерміновує запровадження оновленої політики, яка передбачає обмін даними з корпорацією Facebook, після того, як зіткнулася з критикою і почала втрачати клієнтів.
  • Проте вже в середині лютого WhatsApp вирішив попри хвилю невдоволення з боку користувачів оновити політику конфіденційності, що передбачає передавання особистих даних у Facebook. Розробники месенджера повідомили, що WhatsApp обмежить функції для користувачів, які не приймуть нові правила конфіденційності.
  • У Німеччині регулятор заборонив компанії Facebook Inc. збирати дані користувачів месенджера WhatsApp.
  • Крім того, компанія заявила, що з 15 травня почне регулярно просити своїх користувачів прийняти нові правила політики конфіденційності, які передбачають передачу даних у Facebook. Користувачам також обмежать доступ до функцій застосунку.
Теги: політика конфіденційності, WhatsApp

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