Кількість активних користувачів месенджера WhatsApp перевищила два мільярди - за останні два роки його щомісячна аудиторія зросла на 500 мільйонів.

Про це повідомляється в блозі компанії.

“WhatsApp був створений з метою надання простого, надійного і конфіденційного зв’язку. Минуло багато років і ми залишаємося вірними цієї мети. Ми все ще робимо все, що в наших силах, щоб забезпечити конфіденційний зв’язок для двох мільярдів користувачів у всьому світі”, – написали в компанії.

У мессенджері відзначили, що кожне приватне повідомлення, надіслане в WhatsApp, захищене наскрізним шифруванням.

Як відзначають в Techcrunch, на початку 2018 року керівництво месенджера повідомляло, що кожен місяць сервісом користувалися 1,5 мільярда користувачів.

У січні Facebook повідомив, що всіма додатками компанії, в тому числі Instagram, Messenger і WhatsApp, щомісяця користуються 2,89 мільярда чоловік.