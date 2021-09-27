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WhatsApp розробляє застосунок для iPad й кілька нових функцій

Месенджер WhatsApp підтримуватиме iPad та щонайменше ще один iPhone у майбутньому оновленні.

Понеділок, 27 вересня 2021, 19:01

Про це повідомляє видання 9to5mac.

Хоча WhatsApp вже пропонує можливість зв’язувати свій обліковий запис WhatsApp Web, Desktop та Portal з деякими бета-тестерами, він все ще розробляє застосунок для iPad та можливість зв’язати інший телефон із тим самим обліковим записом.

Повідомляється, що користувач зможе без проблем завантажити свої повідомлення на інший пристрій.

Коли ви відкриєте WhatsApp на другому мобільному пристрої через деякий час, програма завантажить усі повідомлення з сервера без підключення основного телефону до Інтернету. Коли ви вперше під’єднуєте свій другий мобільний пристрій, WhatsApp синхронізуватиме історію чату. Цей процес, очевидно, наскрізно шифруватиметься.

Наразі незрозуміло, чи буде ця функція доступна лише для планшетів.

Користувачі WhatsApp найчастіше скаржаться на відсутність підтримки декількох пристроїв. WhatsApp все ще обмежений одним основним пристроєм з активним підключенням до Інтернету.

Компанія також працює над ще однією важливою функцією – можливістю передавати історію чату між пристроями iOS та Android і навпаки.

Офіційних новин щодо того, коли WhatsApp випустить підтримку декількох пристроїв або версію 2.0 для різних пристроїв, поки немає, але процес розробки цих функцій вже прогресує.

Нагадаємо, що 4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах зазначалося, що застосунок передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram. Так сталося через те, що в Мережі почали поширюватися чутки про те, що нібито Facebook передаватимуть дані щодо листування та особисту інформацію користувачів. Ця інформація вражала, оскільки через наскрізне шифрування всіх листувань чимало користувачів надавали перевагу саме цього месенджеру.

  • Згодом стало відомо, що WhatsApp відтерміновує запровадження оновленої політики, яка передбачає обмін даними з корпорацією Facebook, після того, як зіткнулася з критикою і почала втрачати клієнтів.
  • Проте вже в середині лютого WhatsApp вирішив попри хвилю невдоволення з боку користувачів оновити політику конфіденційності, що передбачає передавання особистих даних у Facebook. Розробники месенджера повідомили, що WhatsApp обмежить функції для користувачів, які не приймуть нові правила конфіденційності.
  • У Німеччині регулятор заборонив компанії Facebook Inc. збирати дані користувачів месенджера WhatsApp.
  • Крім того, компанія заявила, що з 15 травня почне регулярно просити своїх користувачів прийняти нові правила політики конфіденційності, які передбачають передачу даних у Facebook. Користувачам також обмежать доступ до функцій застосунку.
Теги: iPhone, iPad, WhatsApp

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