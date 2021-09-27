WhatsApp розробляє застосунок для iPad й кілька нових функцій

Месенджер WhatsApp підтримуватиме iPad та щонайменше ще один iPhone у майбутньому оновленні.

Про це повідомляє видання 9to5mac.

Хоча WhatsApp вже пропонує можливість зв’язувати свій обліковий запис WhatsApp Web, Desktop та Portal з деякими бета-тестерами, він все ще розробляє застосунок для iPad та можливість зв’язати інший телефон із тим самим обліковим записом.

Повідомляється, що користувач зможе без проблем завантажити свої повідомлення на інший пристрій.

Коли ви відкриєте WhatsApp на другому мобільному пристрої через деякий час, програма завантажить усі повідомлення з сервера без підключення основного телефону до Інтернету. Коли ви вперше під’єднуєте свій другий мобільний пристрій, WhatsApp синхронізуватиме історію чату. Цей процес, очевидно, наскрізно шифруватиметься.

Наразі незрозуміло, чи буде ця функція доступна лише для планшетів.

Користувачі WhatsApp найчастіше скаржаться на відсутність підтримки декількох пристроїв. WhatsApp все ще обмежений одним основним пристроєм з активним підключенням до Інтернету.

Компанія також працює над ще однією важливою функцією – можливістю передавати історію чату між пристроями iOS та Android і навпаки.

Офіційних новин щодо того, коли WhatsApp випустить підтримку декількох пристроїв або версію 2.0 для різних пристроїв, поки немає, але процес розробки цих функцій вже прогресує.