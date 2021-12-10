Про це повідомляє The Verge.
“Функція працює на основі Novi, цифрового гаманця Meta, який був запущений як пілот шість тижнів тому. Аби переслати токени, потрібно буде натиснути на “плюс” і обрати “оплата” в меню”, – йдеться у повідомленні.
При цьому, платежі переказуються миттєво.
У Novi запевнили, що інтеграція гаманця ніяк не вплине на наскрізне шифрування особистих повідомлень у WhatsApp.
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- Концепція метавсесвіту Марка Цукерберга та його команди має об’єднати програми та пристрої доповненої реальності. Так, у віртуальному світі Цукерберга ми щоранку обиратимемо вбрання у віртуальній шафі та добиратимемо аватари.
- Компанія Meta (раніше – Facebook) пропонує користувачам надсилати їм інтимні фото у разі побоювання щодо поширення таких світлин іншими користувачами без їх дозволу.Нагадаємо, власник журналу Playboy готується до запуску нової платформи Centerfold — аналогу сервісу OnlyFans.