Додаток WhatsApp запустив пілотний проєкт транзакції криптовалюти для її переказів через повідомлення. Інтеграція гаманця ніяк не вплине на наскрізне шифрування особистих повідомлень у WhatsApp.

Про це повідомляє The Verge.

“Функція працює на основі Novi, цифрового гаманця Meta, який був запущений як пілот шість тижнів тому. Аби переслати токени, потрібно буде натиснути на “плюс” і обрати “оплата” в меню”, – йдеться у повідомленні.

На сайті Novi зазначається, що немає комісій за надсилання чи отримання грошей, немає обмежень щодо частоти надсилання платежів, а також немає комісій за збереження балансу на рахунку Novi або за виведення його на банківський рахунок.

При цьому, платежі переказуються миттєво.

У Novi запевнили, що інтеграція гаманця ніяк не вплине на наскрізне шифрування особистих повідомлень у WhatsApp.