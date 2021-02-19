Covid-19 Україна

оновлено 19.02.2021 о 21:02

Всього:

1293672 (+6531)

Хворіють:

128723 (+6531)

Вилікувались:

1139977 (+5857)

Померло:

24972 (+120)

21:39 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 19 лютого
21:04 WhatsApp вирішив передавати особисті дані користувачів у Facebook
20:48 Нардепи спростили доступ адвокатів до підзахисних у в'язницях і СІЗО
20:25 Новий рекорд: капіталізація Bitcoin перевищила трильйон доларів
20:16 Майже половина українців виступають проти ідеї подвійного громадянства: опитування
19:36 США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди, з якої країну вивів Трамп
Ексклюзив
19:25 «Ангели пам’яті»: у Києві вшанували Героїв Небесної Сотні, – фото, відео
18:39 Рада ухвалила закон про підтримку легкої промисловості: що він передбачає
17:46 В центрі Києва водій напав на пішохода, забивши його до смерті — відео
17:10 Apple готується до випуску знімної батареї для iPhone, — Bloomberg
15:58 Австралія проти Facebook: уряд посилює тиск на цифрового гіганта
15:12 У березні запрацює Центр протидії дезінформації: які у нього функції
15:03 Будинок з фільму «Мовчання ягнят» перетворили на готель
14:48 Рада підтримала за основу закон, необхідний для інтеграції української енергосистеми до Європи
14:31 У нідерландського дипломата поцупили велосипед із-під будівлі НАБУ
14:20 Макрон просить Європу і США терміново відправити до 5% своїх вакцин біднішим країнам
13:59 У Великій Британії запобігли теракту та отруєнню принца Джорджа: що відомо
13:48 Вакцина Pfizer має прибути до України наприкінці лютого – початку березня, – Шмигаль
13:36 Племінниця принцеси Діани стала амбассадором Dolce & Gabbana
13:21 Kalush випустив дебютний альбом «HOTIN»
12:56 У мережі з'явився перший трейлер нової екранізації гри Mortal Kombat
12:04 США представлять нові санкції проти «Північного потоку-2» – Bloomberg
11:14 Pfizer почала випробування вакцини проти COVID-19 серед вагітних

WhatsApp вирішив передавати особисті дані користувачів у Facebook

Популярний месенджер WhatsApp вирішив попри хвилю невдоволення з боку користувачів оновити політику конфіденційності, що передбачає передавання особистих даних у Facebook.

П’ятниця, 19 лютого 2021, 21:04

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія готує зручний формат ознайомлення користувачів із нововведеннями, щоб кожен зміг читати та приймати їх в зручному темпі. Також WhatsApp покаже банер із додатковою інформацією.

Відомо, що користувачі месенджеру будуть сповіщені про нові правила. У застосунку з’являться регулярні нагадування про необхідний перегляд нових правил конфіденційності.

Рішення про оновлення політики конфіденційності спричинило глобальний резонанс і направило користувачів до конкурентів, зокрема Telegram і Signal, змусивши WhatsApp відкласти рішення на травень. Оновлення було зосереджено на тому, щоб дозволити користувачам спілкуватися з бізнесом і не впливатиме на особисті розмови.

Теги: політика конфіденційності, Facebook, WhatsApp

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook