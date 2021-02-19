WhatsApp вирішив передавати особисті дані користувачів у Facebook

Популярний месенджер WhatsApp вирішив попри хвилю невдоволення з боку користувачів оновити політику конфіденційності, що передбачає передавання особистих даних у Facebook.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія готує зручний формат ознайомлення користувачів із нововведеннями, щоб кожен зміг читати та приймати їх в зручному темпі. Також WhatsApp покаже банер із додатковою інформацією.

Відомо, що користувачі месенджеру будуть сповіщені про нові правила. У застосунку з’являться регулярні нагадування про необхідний перегляд нових правил конфіденційності.

Рішення про оновлення політики конфіденційності спричинило глобальний резонанс і направило користувачів до конкурентів, зокрема Telegram і Signal, змусивши WhatsApp відкласти рішення на травень. Оновлення було зосереджено на тому, щоб дозволити користувачам спілкуватися з бізнесом і не впливатиме на особисті розмови.

4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах компанія зазначила, що передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram. Так сталося через те, що в Мережі почали поширюватися чутки про те, що нібито Facebook передаватимуть дані щодо листування та особисту інформацію користувачів. Ця інформація вражала, оскільки через наскрізне шифрування всіх листувань чимало користувачів надавали перевагу саме цього месенджеру.