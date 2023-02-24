Міністерство закордонних справ України та BRAND UKRAINE за підтримки ЄС запускають кампанію #WhatWeAreFightingFor до роковин повномасштабного вторгнення Росії, мета якої – пояснити іноземцям цінності українців та за що вони борються.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Міжнародна комунікаційна кампанія #WhatWeAreFightingFor стартує 24 лютого 2023 року – рік тому в цей день розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Основна мета цієї кампанії – пояснити іноземній аудиторії, чому територіальна цілісність України не може бути предметом обговорення за жодних обставин та за що бореться кожен українець та українка, зокрема глобальний мир, свободу та майбутнє усього світу.

У відомстві пояснили, що ця кампанія просуває принципи миру, які є складовими формули миру президента України. Кампанія також пояснює цінності українців, які вони поділяють з іншими народами світу, та підкреслює різноманіття регіонів України. Кампанія фінансується Європейським Союзом.

У МЗС розповіли, що після запуску тизера кампанії спільно з президентом України Володимиром Зеленським у жовтні 2022 року, українців попросили поділитися своїми причинами та мотивацією боротися. Зібрані відповіді показали, що для багатьох із них найважливішою причиною боротьби є захист свого дому, сім’ї, походження та культури.

Відтак, існує 603 628 причин, чому українці продовжують боротьбу – як площа території суверенної України. Кожен квадратний кілометр – це тисячолітня історія країни, її традиції та спадщина, мова, внесок у світовий добробут і, звісно, люди, які хоробро захищають свою землю.

У відомстві роз’яснили, що центральний компонент кампанії #WhatWeAreFightingFor — унікальний спецпроєкт на офіційному сайті України Ukraine.ua, який розповідає про унікальність кожного регіону України. Статті були підготовлені в партнерстві з провідними національними історичними інституціями та експертами. Кампанію доповнює серія відео та експлейнерів, а також креативні активації для соціальних мереж.

Інтерактивний сайт складається з 26 статей, які розкривають справжню та багатогранну історію 24 областей України, Криму та Києва. Статті базуються на фактах про кожен регіон, його коріння, спадщину, людей і те, чому українці борються за них.

“Деякі факти можуть здивувати, адже вони доводять, що російські дезінформаційні наративи, наприклад, про Крим, Донецьку чи Луганську області, століттями маніпулювали свідомістю людей. Кампанія розповідає їхню справжню українську історію”, – розповіли у відомстві.

Довідково. BRAND UKRAINE — громадська організація, яка об’єднала однодумців та експертів у сфері стратегічних комунікацій та міжнародних проєктів. Команда допомагає розвивати сильний і сталий бренд України у світі, формувати її позитивний імідж та суб’єктність, шляхом розробки lovemark проєктів та кампаній, цифрових рішень та аналітичних продуктів.