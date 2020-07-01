Угорський лоукостер Wizz Air відкриває нові напрямки зі Львова до європейських міст.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram–каналі.

Уточнюється, що у Львові компанія Wizz Air відкрила вже другу свою міжнародну базу в Україні.

При цьому зі Львова буде запущено 5 нових напрямків для авіарейсів:

Львів – Гамбург ;

Львів – Таллінн ;

Львів – Біллунн ;

Львів – Лісабон ;

Львів – Щецин .

“Сподіваюся, що вже дуже скоро ними (рейсами – ред.) зможуть скористатися і українські туристи“, – написав Криклій.