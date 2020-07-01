Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegramканалі.

Уточнюється, що у Львові компанія Wizz Air відкрила вже другу свою міжнародну базу в Україні.

При цьому зі Львова буде запущено 5 нових напрямків для авіарейсів:

  • ЛьвівГамбург;
  • ЛьвівТаллінн;
  • ЛьвівБіллунн;
  • ЛьвівЛісабон;
  • ЛьвівЩецин.

Сподіваюся, що вже дуже скоро ними (рейсами ред.) зможуть скористатися і українські туристи, написав Криклій.