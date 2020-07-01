Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram–каналі.
Уточнюється, що у Львові компанія Wizz Air відкрила вже другу свою міжнародну базу в Україні.
При цьому зі Львова буде запущено 5 нових напрямків для авіарейсів:
- Львів–Гамбург;
- Львів–Таллінн;
- Львів–Біллунн;
- Львів–Лісабон;
- Львів–Щецин.
“Сподіваюся, що вже дуже скоро ними (рейсами – ред.) зможуть скористатися і українські туристи“, – написав Криклій.
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