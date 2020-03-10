Лоукостер Wizz Air скасовує рейси в Італію і Ізраїль через карантинні заходи, прийняті в цих країнах в зв'язку з поширенням китайського коронавірусу.

Про це повідомляє Business Traveller.

“Компанія Wizz Air оголосила, що припинить всі рейси в Італію і Ізраїль у відповідь на обмеження подорожей через спалах коронавірусу”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що рейси в ізраїльські Ейлат і Тель-Авів призупинять з 12-го березня, а рейси в Італію вже припинені.

В авіакомпанії заявили, що рішення пов’язане з державним карантином в Італії і 14-денним карантином для всіх пасажирів в Ізраїлі.

Також повідомляється, що пасажири будуть проінформовані і поміщені на “альтернативні рейси”. Крім того, пасажирам запропонують безкоштовний перерахунок вартості квитків, або ж повернення сплаченої суми.