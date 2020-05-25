Лоукостер Wizz Air відкладає відновлення авіаційних рейсів з та до України до 15 червня.

Про це повідомило агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на авіакомпанію.

Уточнюється, що рішення авіакомпанії прийнято в зв’язку з виконанням вимог українського уряду про чинні обмеження щодо подорожей.

Зазначається, що пасажири, які купили квитки на рейси до 15 червня, зможуть отримати 120%-ву компенсацію на депозитний рахунок Wizz Air, яку зможуть використовувати протягом наступних 24 місяців для того, щоб купити квитки на рейси, або інші послуги компанії.

Водночас клієнти також мають можливість повернути 100%-ве матеріальне відшкодування від початкової вартості квитка, що займе більше часу для виконання.

Ті пасажири, які бронювали квитки через туристичні агентства, повинні будуть зв’язатися з компаніями, у яких вони безпосередньо купували авіаквитки.