Про це повідомляє “Інтерфакс Україна”, посилаючись на заяву авіакомпанії.

Так з 24 березня по 14 квітня Wizz Air припиняє виконання всіх авіарейсів в/з аеропорту “Жуляни”. У компанії зазначили, що відповідне рішення пов’язане із тимчасовим закриттям в Україні більшості аеропортів. Всі пасажири, чиї рейси скасовані, будуть сповіщені.

“Пасажири, бронювання яких змінилися, будуть автоматично проінформовані електронною поштою в разі, якщо вони бронювали квитки безпосередньо на wizzair.com або через мобільний додаток авіакомпанії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири зможуть повернути витрачені на квитки кошти в повному обсязі. Для отримання коштів тим, хто здійснював бронювання через туристичні агентства, треба зв’язатися з операторами цих компаній.

Також авіакомпанія пропонує 120% компенсацію вартості квитків на спеціальний рахунок в формі кредиту, який можна використовувати протягом 24 місяців на придбання послуг та товарів авіакомпанії.

“Хоча нинішня ситуація викликана обставинами, що не залежать від нас, Wizz Air просить вибачення за незручності, викликані закриттям аеропорту і, відповідно, скасуванням рейсів, і запевняє, що безпека і благополуччя пасажирів і екіпажу залишаються головним пріоритетом авіакомпанії”, — зазначили у Wizz Air .