Така інформація з’явилася на сайті авіакомпанії.

Так, з Києва можна буде полетіти:

  • в Копенгаген;
  • Пардубіце;
  • Біллунд;
  • Відень;
  • Краків;
  • Лісабон;
  • Гамбург;
  • Будапешт;
  • Неаполь;
  • Познань;
  • Братиславу;
  • Катовіце.

З Харкова:

  • до Кракова;
  • Дортмунда;
  • Відня;
  • Гданська;
  • Вроцлава.

Зі Львова:

  • в Берлін;
  • Щецин;
  • Братиславу;
  • Пардубіце;
  • Вільнюс.

Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або видалити країну зі списку зеленої зони. У разі скасування рейсу клієнти отримають 120-відсоткову компенсацію від початкового тарифу.

  • Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair скасувала штраф за зміну для нових бронювань на 2 місяці, – які будуть зроблені в грудні 2020 року і січні 2021 року.