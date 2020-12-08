Така інформація з’явилася на сайті авіакомпанії.
Так, з Києва можна буде полетіти:
- в Копенгаген;
- Пардубіце;
- Біллунд;
- Відень;
- Краків;
- Лісабон;
- Гамбург;
- Будапешт;
- Неаполь;
- Познань;
- Братиславу;
- Катовіце.
З Харкова:
- до Кракова;
- Дортмунда;
- Відня;
- Гданська;
- Вроцлава.
Зі Львова:
- в Берлін;
- Щецин;
- Братиславу;
- Пардубіце;
- Вільнюс.
Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або видалити країну зі списку зеленої зони. У разі скасування рейсу клієнти отримають 120-відсоткову компенсацію від початкового тарифу.
- Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair скасувала штраф за зміну для нових бронювань на 2 місяці, – які будуть зроблені в грудні 2020 року і січні 2021 року.