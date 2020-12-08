Лоукостер Wizz Air планує відновити рейси з Києва, Львова та Харкова в 19 міст 10 країн світу.

Така інформація з’явилася на сайті авіакомпанії.

Так, з Києва можна буде полетіти:

в Копенгаген;

Пардубіце;

Біллунд;

Відень;

Краків;

Лісабон;

Гамбург;

Будапешт;

Неаполь;

Познань;

Братиславу;

Катовіце.

З Харкова:

до Кракова;

Дортмунда;

Відня;

Гданська;

Вроцлава.

Зі Львова:

в Берлін;

Щецин;

Братиславу;

Пардубіце;

Вільнюс.

Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або видалити країну зі списку зеленої зони. У разі скасування рейсу клієнти отримають 120-відсоткову компенсацію від початкового тарифу.