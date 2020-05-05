Угорський лоукостер Wizz Air відновлює свою діяльність в ряді країн, наприклад у Великобританії і Австрії, де це дозволяють нормативно-правові акти і де поступово скасовують карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Як повідомлялося раніше, сьогодні угорський лоукостер Wizz Air заявив, що на початку травня відновить рейси за кількома напрямками.

“Наші команди постійно стежать за ситуацією. Наша стратегія відновлення діяльності відповідає місцевим законам. Минулого тижня ми також ввели покращений протокол охорони здоров’я і безпеки, завдяки чому ваша подорож буде ще більш безпечною”, – йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії запевнили, що роблять все можливе, щоб пасажири дісталися свого пункту призначення в безпеці і з відмінним обслуговуванням.

Тепер на борту літаків Wizz Air пасажири і екіпаж зобов’язані носити маски, щоб гарантувати максимальний захист.

“Якщо у вас є інші засоби захисту, наприклад рукавички або щитки, радимо використовувати їх і всіляко підтримуємо таку ініціативу. Крім роздачі безкоштовних вологих серветок під час посадки, ми також щодня повністю дезінфікуємо наші літаки. Просимо вас дотримуватися рекомендацій щодо соціального дистанціювання на борту літака і поза ним. Де можливо, це буде враховано при розподілі місць”, – відзначили в авіакомпанії.

У Wizz Air зазначили, що повітря всередині кожного літака таке ж чисте, як і в лікарняних операційних залах, що досягається за допомогою багаторазового проходження повітря через фільтри (фільтри типу HEPA), які знешкоджують 99,97% вірусів і бактерій в повітрі.

“Ми дозволили безконтактну оплату і збільшили її ліміт до 25 євро, щоб ви могли харчуватися і робити покупки на борту, не хвилюючись. Наш журнал на короткій перерві, тому буде недоступний на борту. Радимо завантажити останнє меню з програми WIZZ до польоту. Якщо ви плануєте подорожувати цього літа, проте не знаєте, чи дозволять це обмеження, радимо придбати WIZZ Flex при бронюванні. Завдяки цьому ви зможете змінити свій рейс онлайн до поїздки без штрафу за зміну бронювання, якщо передумаєте, або отримаєте відшкодування у вигляді кредиту WIZZ на баланс свого акаунту WIZZ “, – пояснили в лоукостері.