Wizz Air ввів збір за надання в літаку сусідніх місць

Угорська авіакомпанія Wizz Air ввела збір за надання пасажирам сусідніх місць в салоні літака.

Про це повідомляється на сайті лоукостера.

Нова послуга “Місця поруч” буде коштувати 12 євро за переліт в одну сторону. За переліт в обидва боки ціна збільшиться в два рази і складе 24 євро.

Дана послуга доступна тільки двом дорослим пасажирам, якщо вони бронюють квитки за базовим тарифом (Basic).

Проте вибрати собі конкретні місця вони не зможуть. Номери місць будуть відомі після проходження онлайн-реєстрації – за 48 годин до вильоту.