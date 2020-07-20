Про це свідчить система бронювання авіакомпанії.
У серпні та жовтні 2020 року запустять шість рейсів, решта – в літньому розкладі 2021 року, який почне діяти в кінці березня.
Маршрутна мережа з Києва включатиме шість напрямків, зі Львова та Одеси – по чотири напрямки, з Харкова – два маршрути, із Запоріжжя – один.
Таким чином, Wizz Air буде виконувати польоти в Італію з усіх українських аеропортів, в які зараз літає.
Доступними стануть такі рейси:
Київ:
Болонья – з 29 березня 2021 года 3 рази в тиждень
Венеція (Тревізо) – з 14 серпня 2020 года 3 рази в тиждень
Катанія – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Мілан (Мальпенса) – з 28 березня 2021 года 4 рази на тиждень
Неаполь – з 14 серпня 2020 года 3 рази в тиждень
Рим (Фьюмічіно) – з 28 березня 2021 року 5 разів на тиждень
Львів:
Верона – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Катанія – з 30 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Мілан (Мальпенса) – з 14 серпня 2020 года 2 рази в тиждень
Рим (Чампіно) – з 16 серпня 2020 года 2 рази в тиждень
Одеса:
Болонья – з 30 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Венеція (Тревізо) – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Мілан (Мальпенса) – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Рим (Фьюмічіно) – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Запоріжжя:
Мілан (Мальпенса) – з 27 жовтня 2020 года 2 рази в тиждень
Харків:
Венеція (Тревізо) – з 30 березня 2021 года 2 рази в тиждень
Мілан (Мальпенса) – з 26 жовтня 2020 года 2 рази в тиждень
- Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines виключила 22 напрямки з літньої навігації 2020 і відклала старт польотів в 9 країн світу.