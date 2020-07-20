Лоукостер Wizz Air запустить 17 маршрутів з п'яти аеропортів України в міста Італії.

Про це свідчить система бронювання авіакомпанії.

У серпні та жовтні 2020 року запустять шість рейсів, решта – в літньому розкладі 2021 року, який почне діяти в кінці березня.

Маршрутна мережа з Києва включатиме шість напрямків, зі Львова та Одеси – по чотири напрямки, з Харкова – два маршрути, із Запоріжжя – один.

Таким чином, Wizz Air буде виконувати польоти в Італію з усіх українських аеропортів, в які зараз літає.

Доступними стануть такі рейси:

Київ:

Болонья – з 29 березня 2021 года 3 рази в тиждень

Венеція (Тревізо) – з 14 серпня 2020 года 3 рази в тиждень

Катанія – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Мілан (Мальпенса) – з 28 березня 2021 года 4 рази на тиждень

Неаполь – з 14 серпня 2020 года 3 рази в тиждень

Рим (Фьюмічіно) – з 28 березня 2021 року 5 разів на тиждень

Львів:

Верона – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Катанія – з 30 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Мілан (Мальпенса) – з 14 серпня 2020 года 2 рази в тиждень

Рим (Чампіно) – з 16 серпня 2020 года 2 рази в тиждень

Одеса:

Болонья – з 30 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Венеція (Тревізо) – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Мілан (Мальпенса) – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Рим (Фьюмічіно) – з 29 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Запоріжжя:

Мілан (Мальпенса) – з 27 жовтня 2020 года 2 рази в тиждень

Харків:

Венеція (Тревізо) – з 30 березня 2021 года 2 рази в тиждень

Мілан (Мальпенса) – з 26 жовтня 2020 года 2 рази в тиждень