Угорський авіаперевізник Wizz Air оголосив, що у 2022 році планується запуск 23 нових рейсів з чотирьох аеропортів України, ще 3 напрямки відкриють в грудні 2021 року.

Про це повідомляє профільне видання ЦТС.

Зокрема, з аеропорту Київ будуть запущені рейси в Париж (Бове), Ейндховен, Брюссель (Шарлеруа), Ніцци, Барселону, Мадрид, Аліканте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью, Базель.

Зі Львова заплановані перельоти в Мадрид, Ейндховен, Париж (Бове), Барселону, Ніццу, Тревізо, Брюссель (Шарлеруа), Афіни, Салоніки.

З Одеси – в Лондон (Лутон), Пардубіце, Афіни; з Харкова – в Салоніки й Пардубіце.

Рейси з Києва до Парижа, Ейндховен і Брюссель стартують з грудня 2021 року, решта – навесні й влітку 2022 року.

Список анонсованих рейсів:

Київ – Париж (Бове) – з 17 грудня 2021 року понеділками й п’ятницями;

Київ – Ейндховен – з 18 грудня, вівторок, субота;

Київ – Брюссель (Шарлеруа) – з 19 грудня, середа, неділя;

Київ – Ніцца – з 3 травня 2022 року, вівторками, суботами;

Київ – Барселона – з 27 березня, понеділками, середами, п’ятницями, суботами; з 1 серпня – щодня;

Київ – Мадрид – з 3 травня, вівторок, четвер, субота; з 1 липня – понеділок, середа, п’ятниця, неділя;

Київ – Аліканте – з 2 липня, вівторок, четвер, субота;

Київ – Малага – з 3 травня, понеділок, п’ятниця; з 3 липня – понеділок, середа, п’ятниця, неділя;

Київ – Порту – з 1 липня, понеділок, п’ятниця;

Київ – Пальма-де-Майорка – з 1 серпня, понеділок, п’ятниця;

Київ – Ханья – з 2 серпня, вівторок, субота;

Київ – Базель – Мюлуз – Фрайбург – з 1 серпня, понеділок, п’ятниця;

Львів – Мадрид – з 27 березня, четвергами та неділями;

Львів – Ейндховен – з 27 березня, четвергами й неділями;

Львів – Париж (Бове) – з 28 березня, понеділок, середа, п’ятниця;

Львів – Барселона – з 28 березня, понеділок, п’ятниця; з 1 червня – понеділок, середа, п’ятниця;

Львів – Ніцца – з 1 червня, середа, неділя;

Львів – Тревізо (Венеція) – з 2 червня, четвер, неділя;

Львів – Брюссель (Шарлеруа) – з 1 червня, середа, п’ятниця;

Львів – Афіни – з 4 червня, вівторок, субота;

Львів – Салоніки – з 2 червня, четвер, неділя.

Одеса – Лондон (Лутон) – з 27 березня, четвергами й неділями;

Одеса – Пардубіце (Прага) – з 2 липня, вівторок, субота;

Одеса – Афіни – з 2 липня, вівторок, субота;

Харків – Салоніки – з 29 березня, вівторок, субота;

Харків – Пардубіце – з 2 червня – четвер, неділя.

Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України у 22 країни світу.