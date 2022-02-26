Про це він сповістив у своєму Twitter.
Андрес зазначив, що організація вже доставляє провізію на кордоні з Польщею. Згодом планується розгорнути пункти у Румунії. Він також закликав людей усього світу об’єднатися у допомозі Україні як “сили добра”.
“На додаток до ваших пожертвувань…Я зобов’язуюся підтримати Україну від премії Безоса”, – заявив Хосе Андрес.
У 2021 році Андрес був лауреатом премії Джеффа Безоса за “мужність і ввічливість” та отримав 100 мільйонів доларів.
People of the World…Like you, I am distraught watching Ukraine under attack. We must come together as a force for good! @WCKitchen is on Poland border delivering meals tonight—Romania soon. In addition to your donations…I am committing support from the Bezos award to Ukraine.🇺🇦 pic.twitter.com/ws0EFl8zLd
— José Andrés (@chefjoseandres) February 25, 2022
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