Про це він сповістив у своєму Twitter.

Андрес зазначив, що організація вже доставляє провізію на кордоні з Польщею. Згодом планується розгорнути пункти у Румунії. Він також закликав людей усього світу об’єднатися у допомозі Україні як “сили добра”.

У 2021 році Андрес був лауреатом премії Джеффа Безоса за “мужність і ввічливість” та отримав 100 мільйонів доларів.

People of the World…Like you, I am distraught watching Ukraine under attack. We must come together as a force for good! @WCKitchen is on Poland border delivering meals tonight—Romania soon. In addition to your donations…I am committing support from the Bezos award to Ukraine.🇺🇦 pic.twitter.com/ws0EFl8zLd

— José Andrés (@chefjoseandres) February 25, 2022