Шеф-кухар і глобальний гуманітарний діяч Хосе Андрес буде забезпечувати харчування вздовж західного кордону України через організацію World Central Kitchen.

Про це він сповістив у своєму Twitter.

Андрес зазначив, що організація вже доставляє провізію на кордоні з Польщею. Згодом планується розгорнути пункти у Румунії. Він також закликав людей усього світу об’єднатися у допомозі Україні як “сили добра”.

“На додаток до ваших пожертвувань…Я зобов’язуюся підтримати Україну від премії Безоса”, – заявив Хосе Андрес.

У 2021 році Андрес був лауреатом премії Джеффа Безоса за “мужність і ввічливість” та отримав 100 мільйонів доларів.