Генсек ООН Антоніу Гутерреш після візиту до Києва 8 березня та зустрічі із Володимиром Зеленським залишився незадоволений позицією українського керівництва, яке "занадто активно критикує ООН".

Про це сповіщає The Washington Post з посиланням на оприлюднені в соціальних мережах розвідувальні дані Пентагону.

На сторінках надсекретних документів американської розвідки міститься інформація про те, що спецслужби США прослуховували Гутерреша. Зокрема, розмовляючи зі своїм прессекретарем Стефаном Дюжарріком, генсек ООН сказав, що його “дуже розлютили” дії української влади під час робочої поїздки до Києва.

Зазначено, що причиною невдоволення Гутерреша стала церемонія нагородження українських військовослужбовців у межах офіційних заходів з його участю. Як підкреслив генсек ООН, цю частину не було погоджено з ним.

Як пояснили у виданні, Гутерреша схвилював той факт, що церемонія виглядала так, ніби він особисто вітав військовослужбовців воюючої країни. Згідно із записами, зробленими в надсекретних документах, Гутерреш сказав прессекретарю, що “намагався не посміхатися під час заходу”.

Також генсек ООН у розмові з Дюжарріком запевнив, що Київ “занадто активно критикує ООН”. За словами Гутерреша, він поїхав з візитом до України, щоб допомогти, проте українці “роблять все можливе, щоб нас ліквідувати”.

В інтерв’ю The Washington Post прессекретар Гутерреша підтвердив, що генсек ООН “справді був неприємно вражений тим, що став учасником церемонії нагородження”. Водночас помічник Гутерреша відкидає заяви про те, що його шеф скаржився на прагнення Києва “ліквідувати” ООН.