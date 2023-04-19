Генсек ООН Антоніу Гутерріш після візиту до Києва 8 березня та зустрічі із Володимиром Зеленським залишився незадоволений позицією українського керівництва, яке "занадто активно критикує ООН".

Про це сповіщає The Washington Post з посиланням на оприлюднені в соціальних мережах розвідувальні дані Пентагону.

На сторінках надсекретних документів американської розвідки міститься інформація про те, що спецслужби США прослуховували Гутерріша. Відтак, розмовляючи зі своїм прес-секретарем Стефаном Дюжарріком генсек ООН сказав, що його “дуже розлютили” дії української влади під час робочої поїздки до Києва.

Зазначено, що причиною невдоволення Гутерріша стала церемонія нагородження українських військовослужбовців у межах офіційних заходів з його участю. Як підкреслив генсек ООН, ця частина не була погоджена з ним.

Як пояснили у виданні, Гутерріша схвилював той факт, що церемонія виглядала так, ніби він особисто вітав військовослужбовців воюючої країни. Згідно із записами, зробленими в надсекретних документах, Гутерріш сказав прес-секретарю, що “намагався не посміхатися під час заходу”.

Також генсек ООН у розмові з Дюжарріком запевнив, що Київ “занадто активно критикує ООН”. Ха словами Гутерріша, він поїхав з візитом до України, щоб допомогти, проте українці “роблять все можливе, щоб нас ліквідувати”.

В інтерв’ю The Washington Post прес-секретар Гутерріша підтвердив, що генсек ООН “справді був неприємно вражений тим, що став учасником церемонії нагородження”. Водночас помічник Гутерріша відкидає заяви про те, що його шеф скаржився на прагнення Києва “ліквідувати” ООН.