Постачання американських танків Abrams в Україну можуть реалізувати наприкінці 2023 або навіть на початку 2024 року, оскільки їх закуповуватимуть у виробника.

Про це мовиться у матеріалі The Washington Post.

Так, обіцяний 31 танк М1А2 не вилучатимуть з військових запасів США, натомість їх закуплять в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Автори статті припускають, що анонсовані постачання американських танків були необхідні для прийняття позитивного рішення канцлером ФРН Олафом Шольцем. Без згоди США спорядити Abrams, Шольц навряд узгодив постачання Leopard.

Тож у Білому домі вирішили оголосити про постачання Києву 31 танка М1А2 Abrams. Водночас машини замовлять у виробника, що збільшить час очікування.

Вони будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього або в наступному році”, – зазначають у матеріалі.

Проте раніше стало відомо, що США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.

Окрім цього, американський лідер Джо Байден оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Своєю чергою, 25 січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення надати Україні передові західні танки було як дипломатичним, так і військовим зусиллям, зазначивши, що сьогоднішнє рішення “готувалося кілька тижнів”.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Танки — це найпотужніша зброя прямого наступу, яка наразі надана Україні, система з важким озброєнням для ведення ближнього бою. Якщо їх правильно використовувати з необхідною підготовкою, вони могли б дозволити Україні відвоювати територію, яку росіяни встигли захопити та спорудити оборонні лінії. США почали постачати відремонтовані танки Т-72 радянських часів, але сучасні західні танки на покоління випереджають за здатністю вражати позиції противника.

Довідка. Abrams – американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років. Озброєний 120-міліметровою основною гарматою M256, Abrams може вражати рухомі цілі розміром з танк на відстані 2000 метрів. Характеристика: екіпаж – 4 особи, вага – 66,8 т, двигун – 1500 к. с., калібр гармати – 120 мм, максимальна швидкість – 68 км/год.