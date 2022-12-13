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WSJ: Африканський саміт Байдена спрямований на урегулювання розбіжностей, зокрема й щодо війни РФ проти України

Саміт президента Байдена з африканськими лідерами цього тижня має на меті перезавантажити відносини з континентом, уряди якого розділені щодо жорсткого підходу Вашингтона до Москви, і де Китай і Росія кинули виклик могутності США.

Вівторок, 13 грудня 2022, 21:19
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Про це повідомляє WSJ.

Триденний саміт, який розпочинається 13 грудня, відбудеться після того, як Обама вперше запросив лідерів з усієї Африки до Білого дому вісім років тому. Тим часом до багатьох африканських країн залицялися інші глобальні сили, включаючи Росію, Туреччину та, особливо, Китай, чий трирічний Форум китайсько-африканських відносин став головним місцем для розширення впливу Пекіна на континенті.

Саміт відбувається, коли США намагаються утримати глобальну коаліцію, спрямовану на ізоляцію Росії через її вторгнення в Україну та збереження підтримки Києва у його військових зусиллях. Адміністрація Байдена зіштовхнулася з опором деяких найбільших країн світу, що розвиваються, зокрема Бразилії, Індії та Південної Африки.

Лише 28 африканських країн підтримали березневу резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала Росію припинити напад і вивести свої війська з України, тоді як великі регіональні держави, включаючи Південну Африку та Нігерію, утрималися від голосування. Окрему резолюцію про виключення Росії з Ради ООН з прав людини у квітні підтримали лише 10 африканських країн.

Голосування в ООН разом із публічними заявами африканських лідерів, які здебільшого уникали приймати сторону конфлікту, частково відображають історичні зв’язки Росії з урядами, які користувалися підтримкою Москви. Але вони також є наслідком років, протягом яких США були більше зосереджені на своїх відносинах в Азії та внутрішній політиці, ніж на континенті, зазначають у виданні.

Росія є найбільшим постачальником зброї в Африці, а бойовики з воєнізованого угруповання “Вагнера”, очолюваного близьким соратником президента Володимира Путіна Пригожиним, діють у Центральноафриканській Республіці, Малі та Судані. Китай є найбільшим торговим партнером континенту, його домінуючим двостороннім кредитором, і він побудував деякі з найбільших інфраструктурних проєктів.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що мета саміту полягає в тому, щоб показати африканським лідерам, що США є надійним партнером для реалізації їхніх цілей розвитку, не змушуючи їх дотримуватися лінії Вашингтона в міжнародних питаннях, таких як війна в Україні.

Салліван зауважив, що США виділять 55 мільярдів доларів Африці протягом наступних трьох років на ключові ініціативи, такі як зміцнення захисту країн від впливу зміни клімату, створення систем електроенергії, які не залежать від викопного палива та покращення системи охорони здоров’я.

Спостерігачі за американсько-африканськими відносинами кажуть, що багато африканських лідерів захочуть побачити більш суттєвий доказ нової оцінки Вашингтона. Зокрема такі як Кенія та Нігерія, захочуть отримати гарантії підтримки США у боротьбі з ісламістськими бойовиками в Сомалі та Сахелі.

Теги: Джо Байден, дипломатія, країни Африки, політика, саміт, США

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