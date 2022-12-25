Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поглиблює економічні зв’язки з Росією, намагаючись підтримати економіку своєї країни, ігноруючи санкції Заходу проти Москви на тлі суперечливих відносин Туреччини з партнерами по НАТО.

Про це мовиться у матеріалі WSJ.

Туреччина збільшила імпорт російської сирої нафти та працює зі своїм чорноморським сусідом над запланованим газовим хабом і будівництвом атомної електростанції. Це відбувається в той час, коли Європа та її союзники намагаються скоротити доходи Москви від експорту енергоносіїв через повномасштабну війну в Україні.

Ердоган також надає надійну гавань для російських грошей, щоб допомогти зберегти економіку Туреччини на плаву після років нестабільності, яка, на думку економістів, була в основному результатом поганого управління його урядом.

Зміцнення економічних відносин з Росією є частиною стратегії Ердогана щодо збереження унікальної позиції в українській кризі, у подоланні розриву між Росією та Заходом. Туреччина, яка є членом НАТО, постачала зброю в Україну та закрила Чорне море для російських військових кораблів. Разом з тим Ердоган розвинув особисті стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, запропонувавши Туреччину як місце для низки зустрічей високого рівня між російськими офіційними особами та їхніми західними та українськими колегами.

Ердогану потрібна Росія, тому що у Туреччини погані відносини з членами НАТО, — зазначив консультант з питань енергетики та колишній керівник Botas, турецької державної газової компанії, Аріф Актюрк. Путіну потрібна Туреччина, щоб відкрити світ, особливо з Чорноморського регіону”.

Західні офіційні особи застерегли Туреччину від того, щоб її фінансова система стала притулком від їхніх санкцій проти Росії, а високопосадовці США та Європейського Союзу відвідали країну, щоб обговорити дотримання санкцій.

Енергетика лежить в основі партнерства, яке розвивається, а дешева російська нафта і газ допомагають Туреччині послабити тиск на її економіку. Турецький імпорт російської сирої нафти зріс більш ніж удвічі за кілька місяців після вторгнення в Україну порівняно з тим же періодом минулого року. За даними енергетичної аналітичної компанії Kpler, з березня вона імпортувала майже 2,5 мільйона барелів порівняно з 1,3 мільйона барелів за весь 2021 рік. Цього року на російську нафту припадає 40% морського імпорту сирої нафти Туреччини, що майже удвічі зросло порівняно з 21% у 2021 році. Цей відсоток підскочив ще вище за останні місяці, становлячи дві третини постачання.

Це збігається з ініціативою США щодо скорочення доходів Росії від нафти, але без припинення постачання РФ на світові ринки. Велика сімка заможних країн і Австралія погодилися обмежити ціну на російську нафту, що забороняє західні послуги, такі як фінансування та страхування вантажів вартістю понад 60 доларів за барель. Країни G7 і ЄС в основному припинили імпорт російської нафти.

Згідно з планом обмеження цін, Туреччина може купувати російську сиру нафту, якщо її ціна нижча від обмеження або якщо для торгівлі нафтою використовуються послуги західних компаній, заявили офіційні особи США.

Туреччина також втрутилася, щоб постачати Росії товари, які Москва більше не може імпортувати з Європи: згідно з даними торгівлі, все від текстилю, фруктів і овочів до промислового обладнання. Експорт Туреччини до Росії зріс на 2,3 мільярда доларів з травня по жовтень порівняно з тим самим періодом 2021 року.

Певне зростання експорту з Туреччини до Росії, ймовірно, відбулося через перенаправлення торгівлі з ЄС до Росії. Сотні російських компаній переїхали до Туреччини або заснували компанії в Туреччині, щоб уникнути обмежень з боку ЄС або інших країн на імпорт і експорт.

На думку аналітиків, Ердоган частково поставив своє політичне майбутнє на стосунки з Путіним. Приплив російських грошей разом зі знижкою на російські енергоносії є важливими подушками проти економічної кризи, яка з кінця минулого року знищила більш ніж половину вартості турецької ліри. За словами економістів, центральному банку Туреччини потрібна іноземна валюта, щоб запобігти новому падінню курсу ліри після того, як чотири рази поспіль цього року знижував процентні ставки під тиском Ердогана. За оцінками економістів, центральний банк Туреччини витратив щонайменше 60 мільярдів доларів в іноземній валюті на підтримку ліри.

Туреччина також отримала від Об’єднаних Арабських Еміратів багатомільярдні інвестиційні зобов’язання та допомогу в іноземній валюті. За словами аналітиків, катарська установа була основним покупцем останніх єврооблігацій Туреччини, що знизило вартість запозичень країни.

Ердоган у жовтні погодився на пропозицію Росії створити хаб для російського природного газу в Туреччині. План, який, за словами турецьких офіційних осіб, реалізують до кінця року, є завершенням давніх турецьких амбіцій стати центром експорту газу до Європи.

Однак західні уряди побоюються нового імпорту газу з Росії через санкції та труднощі будівництва нових трубопроводів Чорним морем через небезпеку, спричинену війною.

За даними консалтингової компанії Energy Aspects, Туреччина залежить від російського газового гіганта ПАТ “Газпром”, який забезпечив 43% внутрішніх потреб Туреччини у 2022 році до вересня. Країна також зіштовхується з ризиком того, що Росія може просто припинити постачання газу, як це було в Європі цього року. Росія закрила окремий трубопровід до Туреччини під назвою “Блакитний потік” на дев’ять днів у травні, посилаючись на проблеми з обслуговуванням. Через трубопровід проходить близько половини всього експорту російського газу до Туреччини.

Турецькі посадовці розуміють, що це ризик, враховуючи недавню історію суперечливих відносин з Росією. Дві країни підтримували протиборчі сторони у війнах у Сирії, Лівії та на Південному Кавказі в останні роки.

Московська державна атомна енергетична компанія “Росатом” також будує атомну електростанцію на середземноморському узбережжі Туреччини, якою компанія буде володіти та керувати. Цього року Туреччина розпочала переговори з Росатомом щодо можливого будівництва другої станції на Чорному морі.

У липні Росія перерахувала Туреччині 5 мільярдів доларів на продовження будівництва першої електростанції, повідомило турецьке державне інформаційне агентство. Очікується, що пізніше Росія направить на завод ще 10 мільярдів доларів.