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WSJ: Кампанія впливу Росії в Африці націлена на давнього союзника США

Саміт президента США Джо Байдена з африканськими лідерами є частиною спроби отримати вплив на континенті. Водночас ознака виклику з’явилася на початку цього року в Уганді, давньому союзнику США, яка була втягнута глибше під вплив Росії.

Вівторок, 27 грудня 2022, 22:20
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Про це повідомляє WSJ.

Під час зустрічі в міністерстві оборони Уганди невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російський посол Владлен Семиволос і голова ідеологічного відділу посольства Євген Калашніков повідомили деяким вищим посадовцям уряду президента Йовері Мусевені, що західні ЗМІ, ключове джерело іноземних новин у країні зобразили дії Росії надто негативно.

За словами офіційних осіб, росіяни пообіцяли прискорити постачання ударних вертольотів, якщо Уганда почне показувати фінансовані російським урядом новини на державному телебаченні.

Росіяни також запропонували послуги пропагандистської мережі, відомої як Африканський бек-офіс, аби розробити комунікаційну стратегію, спрямовану на розвіювання критики уряду Мусевені.

Уганда прийняла пропозицію. Тепер кілька годин на день мільйони осіб, які дивляться найбільшу національну телевізійну станцію країни, Ugandan Broadcasting Corp., сприймають наратив Москви про війну як кампанію зі звільнення України, а санкції Заходу — як причину загострення голоду в Африці.

Співробітники африканського бек-офісу відвідують регулярні зустрічі в офісі комунікацій президента Уганди, де вони допомагають створювати теми для обговорення, спрямовані на дискредитацію опозиційних партій і висвітлення досягнень уряду Мусевені.

Речники уряду Уганди та міністерства оборони заперечували, що погодилися обміняти військову та пропагандистську допомогу на ідеологічний вплив.

Останніми роками США втратили вплив на всю Африку на користь Росії та Китаю. Російські компанії інвестували у військові, гірничодобувні та енергетичні проєкти в кількох країнах. Багато африканських країн зберігають тісні зв’язки з Росією, починаючи з підтримки Радянським Союзом рухів за незалежність під час холодної війни. Російські найманці активно діяли в нестабільних регіонах, де Захід відступив, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Малі та Судані, відкриваючи Москві шлях для створення нових альянсів.

Пропагандистські зусилля Кремля зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.

Західні офіційні особи кажуть, що центральною фігурою російської кампанії є соратник Путіна та засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

Американські посадовці наголосили, що саме Пригожин стоїть за африканським бек-офісом. За словами офіційних осіб Уганди і представника Державного департаменту США, співробітники Африканського бек-офісу працюють в Уганді.

Водночас консультанти Африканського бек-офісу тісно співпрацюють з представниками російського посольства на чолі з Калашніковим.

Наприкінці травня, три ударні вертольоти Мі-28, вироблені в Росії, прибули на головну базу ВПС Уганди в межах угоди, укладеної після вторгнення в Україну. Вертольоти були потрібні для підтримки наступу Уганди проти формувань, пов’язаних з Ісламською державою, у сусідньому Конго.

РФ також направила близько півдюжини інструкторів для навчання угандійських пілотів і пообіцяла модернізувати новий центр технічного обслуговування вертольотів на авіабазі Накасонгола. Наприкінці жовтня прибули ще три вертольоти.

Речник міністерства оборони Уганди заявив, що російські вертольоти та навчання не були пов’язані з ширшою взаємною угодою і що не було змін у датах поставок вертольотів.

Теги: Протистояння, вплив в Африці, зусилля рф, країни Африки, політика, пропаганда рф, Протистояння, США, Уганда

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